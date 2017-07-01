Як подати Пояснення та копії документів при зупиненні реєстрації податкової накладної в ЄРПН

У разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН платнику ПДВ необхідно відправити до органів ДФС Таблицю даних платника податку та пояснення і/або копії документів, які підтверджують реальність здійснення операції, зазначеної в такій ПН - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Реєстр форм податкових документів доповнений формами, які можуть допомогти платнику ПДВ відновити реєстрацію ПН, яка потрапила під процедуру припинення реєстрації. Так, до кожної ПН, реєстрація якої припинена, подаються:



1. Пояснення у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН за формою J/F1312601. Повідомлення слід формувати окремо по кожній ПН, реєстрація якої припинена. В повідомленні міститься таблиця, в якій зазначаються:

• порядковий номер і дата складання ПН;

• ІПН і найменування покупця; обсяг поставки без урахування ПДВ;

• сума ПДВ;

• кількість документів, які платник надаватиме для підтвердження операції з поставки по цій ПН.



Під таблицею є поле для пояснень. Тут платник ПДВ повинен в довільній формі надати пояснення щодо операцій по заблокованій ПН.

2. Копії документів у вигляді окремих додатків за формою J/F1360101 в форматі PDF (розмір кожної програми не повинен перевищувати 2 МБ). Вичерпний перелік документів затверджено Наказом № 567. До нього увійшли: договори, в тому числі ЗЕД-контракти, з додатками, листування з контрагентами; договори, довіреності, акти керівного органу платника податків, якими оформлені повноваження осіб, які отримують продукцію на користь платника для здійснення господарської операції; первинні документи з постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), в тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорта якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.



Рекомендуємо в разі припинення реєстрації ПН подавати всі документи, які є в наявності і вказані в Переліку до наказу № 567, що стосуються поставки товарів/ послуг, відображених в такій ПН. Це підвищить шанс реєстрації цієї ПН в ЄРПН.



Згідно п. 2 Переліку письмові пояснення та копії зазначених документів платник може подати в ДФС через особистий електронний кабінет, а також через офіційний веб-портал ДФС.



