Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 20 липня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 277 звернень, у тому числі 16 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 11 крадіжок, 2 шахрайства, 2 злочини з наркотиками та 1 ДТП з травмованими особами.



20 липня поліцейськими складено 164 адміністративних протоколів, з яких 143 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 9 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП) - повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.