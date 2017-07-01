5 депутатів Корманської сільради притягнуть до відповідальності за корупцію

Органами прокуратури області вжито заходів, спрямованих на притягнення 5 депутатів Корманської сільської ради Сокирянського району до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного із корупцією. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.



Як повідомлялось раніше в засобах масової інформації, частина депутатів зазначеного органу місцевого самоврядування незаконно голосувала за надання земельних ділянок на березі річки Дністер близьким їм особам, не повідомляючи при цьому про наявність у них реального конфлікту інтересів.



Постановами Сокирянського районного суду в усіх випадках до винних осіб застосовано адміністративні стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 грн.

Крім того інформуємо, що загалом упродовж І півріччя 2017 року органами прокуратури області погоджено спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції (УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України)



64 матеріали, відповідно до яких на даний час складено та направлено до суду 64 протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, із них: 14 – за ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог щодо фінансового контролю), 1 – за ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) та 49 – за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).



За інформацією прокуратури області УВБ в Чернівецькій області ДВБ НП України складено та направлено до суду 1 протокол стосовно працівника поліції за ст. 172-8 КУпАП.



За суб’єктним складом протоколи стосуються: 2 посадових осіб навчальних закладів, 8 посадових осіб держлісгоспів, 3 суддів, 5 посадових осіб органів місцевого самоврядування, 2 посадових осіб органів державної влади,



1 посадової особи підрозділу поліції, 2 колишніх посадових осіб податкової міліції, 1 посадової особи державної прикордонної служби, 41 депутата місцевих рад.



За участі прокурорів судами, із прийняттям остаточного рішення, розглянуто 39 протоколів, за якими 37 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у виді штрафу на загальну суму понад 60 тис. грн.



Також, органами прокуратури області у 2017 році в порядку вимог ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» внесено 28 подань з вимогами про проведення службових розслідувань, 14 з яких розглянуто та задоволено, 13 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.



Одночасно звертаємо увагу, що за відсутності повноважень в органів прокуратури на проведення перевірок, виявлення правопорушень на даному напрямі здійснюється переважно за зверненнями та на основі опрацювання публічних державних реєстрів.



З огляду на викладене, успішне подолання корупції можливе лише за умови нетерпимості до цього явища громадянського суспільства.



З метою досягнення більш якісних результатів у боротьбі з корупцією ми розраховуємо на допомогу незалежних викривачів корупції, зокрема засобів масової інформації та громадських організацій.



