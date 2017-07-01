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В Чернівецькій ОДПІ – тиждень СМ КОР

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Як внести зміни до Повідомлення про прийняття працівника на роботу

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Як подати Пояснення та копії документів при зупиненні реєстрації податкової накладної в ЄРПН

11:11
21 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 20 липня 2017 року

11:07
21 липня

5 депутатів Корманської сільради притягнуть до відповідальності за корупцію

10:47
21 липня

У Чернівецькій області 126 аптек беруть участь у програмі "Доступні ліки"

10:42
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11:40
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На Буковині безробітних зменшилося

11:37
20 липня

Платник податків застосовує РРО незалежно від асортименту товарів

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За неподання податкового розрахунку за формою N 1ДФ - штраф

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Прозвітуйте до податкової про співпрацю з підприємцями

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Комунальні некомерційні підприємства можуть мати неприбутковий статус

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08:43
20 липня

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08:40
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Як школярам із Донбасу вступити до українських вишів без ЗНО?

08:38
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Про обтяженнярухомого майна можна буде дізнатися через інтернет

08:37
20 липня

Під час проведення АТО будуть створені друковані ЗМІ Міноборони

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20 липня

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10:48
19 липня

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10:47
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Цьогоріч власний податковий номер отримали більше 5 тисяч чернівчан

10:15
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Власники нерухомості у Чернівцях сплатили до бюджету 4,6 млн. грн.

10:14
19 липня

Які податкові накладні не блокуються

10:13
19 липня

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
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21 липня о 11:00
у Хотинському Будинку школяра (вул. Незалежності, 42. м. Хотин) відбудуться панельні дискусії на теми: «Місцеві громади проти пластикового забруднення» та «Енергетична стратегія України та майбутнє р. Дністер».
У дискусії візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі, екологи та вчені.


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5 депутатів Корманської сільради притягнуть до відповідальності за корупцію

Вчора, 11:07 / Коментарів: 0
Органами прокуратури області вжито заходів, спрямованих на притягнення 5 депутатів Корманської сільської ради Сокирянського району до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного із корупцією. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Як повідомлялось раніше в засобах масової інформації, частина депутатів зазначеного органу місцевого самоврядування незаконно голосувала за надання земельних ділянок на березі річки Дністер близьким їм особам, не повідомляючи при цьому про наявність у них реального конфлікту інтересів.

Постановами Сокирянського районного суду в усіх випадках до винних осіб застосовано адміністративні стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 грн.
Крім того інформуємо, що загалом упродовж І півріччя 2017 року органами прокуратури області погоджено спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції (УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України)

64 матеріали, відповідно до яких на даний час складено та направлено до суду 64 протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, із них: 14 – за ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог щодо фінансового контролю), 1 – за ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) та 49 – за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

За інформацією прокуратури області УВБ в Чернівецькій області ДВБ НП України складено та направлено до суду 1 протокол стосовно працівника поліції за ст. 172-8 КУпАП.

За суб’єктним складом протоколи стосуються: 2 посадових осіб навчальних закладів, 8 посадових осіб держлісгоспів, 3 суддів, 5 посадових осіб органів місцевого самоврядування, 2 посадових осіб органів державної влади,

1 посадової особи підрозділу поліції, 2 колишніх посадових осіб податкової міліції, 1 посадової особи державної прикордонної служби, 41 депутата місцевих рад.

За участі прокурорів судами, із прийняттям остаточного рішення, розглянуто 39 протоколів, за якими 37 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у виді штрафу на загальну суму понад 60 тис. грн.

Також, органами прокуратури області у 2017 році в порядку вимог ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» внесено 28 подань з вимогами про проведення службових розслідувань, 14 з яких розглянуто та задоволено, 13 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Одночасно звертаємо увагу, що за відсутності повноважень в органів прокуратури на проведення перевірок, виявлення правопорушень на даному напрямі здійснюється переважно за зверненнями та на основі опрацювання публічних державних реєстрів.

З огляду на викладене, успішне подолання корупції можливе лише за умови нетерпимості до цього явища громадянського суспільства.

З метою досягнення більш якісних результатів у боротьбі з корупцією ми розраховуємо на допомогу незалежних викривачів корупції, зокрема засобів масової інформації та громадських організацій.

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