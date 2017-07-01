На Буковині СБУ запобігла контрабанді цигарок на мільйон гривень

Співробітники Cлужби безпеки України затримали у Чернівецькій області зловмисників, які незаконно перевозили сорок три тисячі пачок цигарок відомого бренду без акцизних марок - повідомляє прес–служба УСБУ в Чернівецькій області.
Правопорушники перевантажували «товар» із вантажівки в мікроавтобус на околиці села Атаки Хотинського району. Контрафакт планувалося незаконно переправити через державний кордон України до ЄС. За попередньо оцінкою вартість цигарок становить близько одного мільйона гривень.
Співробітники спецслужби передали затриманий «товар» податківцям. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.