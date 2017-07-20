Теми Дня ТВА четвер, 20.07.2017





Четвер, 20 липня 2017 р.:

- На Буковину прибув Патріарх Київський та всієї Руси-України УПК КП Філарет.

- Стало відомо, хто і як забруднював воду у Сокирянах.

- 88 га землі для учасників АТО висять у повітрі майже півтора року.

- У Чернівцях тривають судові засідання у справі "Євробуду".

- Опоблоківці образились на депутатку, журналістів та виконком і подалися в суди відстоювати свої честь та гідність.

- У Чернівцях відкрили виставку картин "Діалог кольору" львівської художниці Наталії Волинюк.