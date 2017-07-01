У Чернівецькій області 126 аптек беруть участь у програмі "Доступні ліки"

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
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У Чернівецькій області 126 аптек беруть участь у програмі "Доступні ліки"

Вчора, 10:47 / Коментарів: 0
Сьогодні, 20 липня, під головуванням Віце-прем'єр-міністра Павла Розенка відбулась Всеукраїнська селекторна нарада з питань впровадження у регіонах Урядової програми «Доступні ліки» та перерахуванню і виплаті одержувачам субсидії невиконаних сум житлових субсидій. Про це інформує прес-служба ОДА.

Від Чернівецької області участь у заході взяли перший заступник голови облдержадміністрації Михайло Павлюк, директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Оксана Андрієць та директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Віталій Савкін.

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наголосив, що до реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмою «Доступні ліки», буде включено щонайменше 50 нових препаратів.,

Коментуючи нинішній стан виконання програми, Віце-прем’єр-міністр відзначив: «Як ми і обіцяли, програма «Доступні ліки» буде розширюватися. Сьогодні вже формується новий реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Чинний реєстр найближчим часом буде розширений щонайменше на 50 препаратів».

Віце-прем’єр-міністр доручив МОЗ протягом двох найближчих тижнів - до 5 серпня - оприлюднити новий, розширений реєстр препаратів, які братимуть участь у програмі «Доступні ліки».

За словами Павла Розенка, у новому переліку будуть представлені ліки виробників ЄС, України та світових виробників, таких як Індія та Ізраїль. «Всі розмови про те, що Уряд обирає найдешевші ліки не відповідають дійсності. Ми обираємо ті препарати, які дозволяють людям ефективно лікувати хвороби, - підкреслив він. - Далі ми будемо працювати над тим, щоб долучати до цієї програми більше нозологій».

Щодо ситуації з виконанням програми «Доступні ліки» у Чернівецькій області, перший заступник голови облдержадміністрації Михайло Павлюк доповів, що впровадження урядової програми «Доступні ліки» в Чернівецькій області впроваджується на належному рівні.

«На Буковині сума затверджених коштів становить понад 11 млн. 672 тис. грн. 47 суб'єктів господарювання (126 аптечних закладів) приймають участь у проекті. Населенню краю відшкодовано 59 866 рецептів на загальну суму 2 млн. 160,79 тис. грн., що у відсотках за період помісячних видатків дії Урядової програми складає 55%», - зазначив посадовець.

За словами Михайла Павлюка, в області ведеться робота щодо розширення мережі, які прийматимуть участь в Урядовій програмі. Питання щодо «Доступних ліків» буде найближчим часом розглянуте на колегій Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.
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