У Чернівецькій області 126 аптек беруть участь у програмі "Доступні ліки"

Сьогодні, 20 липня, під головуванням Віце-прем'єр-міністра Павла Розенка відбулась Всеукраїнська селекторна нарада з питань впровадження у регіонах Урядової програми «Доступні ліки» та перерахуванню і виплаті одержувачам субсидії невиконаних сум житлових субсидій. Про це інформує прес-служба ОДА.



Від Чернівецької області участь у заході взяли перший заступник голови облдержадміністрації Михайло Павлюк, директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Оксана Андрієць та директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Віталій Савкін.



Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наголосив, що до реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмою «Доступні ліки», буде включено щонайменше 50 нових препаратів.,



Коментуючи нинішній стан виконання програми, Віце-прем’єр-міністр відзначив: «Як ми і обіцяли, програма «Доступні ліки» буде розширюватися. Сьогодні вже формується новий реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Чинний реєстр найближчим часом буде розширений щонайменше на 50 препаратів».



Віце-прем’єр-міністр доручив МОЗ протягом двох найближчих тижнів - до 5 серпня - оприлюднити новий, розширений реєстр препаратів, які братимуть участь у програмі «Доступні ліки».



За словами Павла Розенка, у новому переліку будуть представлені ліки виробників ЄС, України та світових виробників, таких як Індія та Ізраїль. «Всі розмови про те, що Уряд обирає найдешевші ліки не відповідають дійсності. Ми обираємо ті препарати, які дозволяють людям ефективно лікувати хвороби, - підкреслив він. - Далі ми будемо працювати над тим, щоб долучати до цієї програми більше нозологій».



Щодо ситуації з виконанням програми «Доступні ліки» у Чернівецькій області, перший заступник голови облдержадміністрації Михайло Павлюк доповів, що впровадження урядової програми «Доступні ліки» в Чернівецькій області впроваджується на належному рівні.



«На Буковині сума затверджених коштів становить понад 11 млн. 672 тис. грн. 47 суб'єктів господарювання (126 аптечних закладів) приймають участь у проекті. Населенню краю відшкодовано 59 866 рецептів на загальну суму 2 млн. 160,79 тис. грн., що у відсотках за період помісячних видатків дії Урядової програми складає 55%», - зазначив посадовець.



За словами Михайла Павлюка, в області ведеться робота щодо розширення мережі, які прийматимуть участь в Урядовій програмі. Питання щодо «Доступних ліків» буде найближчим часом розглянуте на колегій Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.