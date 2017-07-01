На Сторожинеччині знищено ручну гранату часів Другої світової війни

20 липня працівники Групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Чернівецькій області знищили ручну гранату РГД-33 часів Другої світової війни, знайдену напередодні під час проведення будівельних робіт на території приватної фірми у селі Великий Кучурів Сторожинецького району - інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає буковинців: для запобігання загибелі чи травмування людей при виявленні підозрілих предметів потрібно дотримуватися правил безпеки. Пам’ятайте, що у жодному випадку не можна торкатися підозрілого предмету чи намагатися розібрати його. Місце знахідки необхідно обгородити підручними предметами яскравих кольорів та після цього відразу слід повідомити про знахідку за номерами 101 або 102.