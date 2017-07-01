Буковинку вкусила змія під час сінокосу

20 липня до хірургічного відділення Путильської центральної районної лікарні із діагнозом укус змії госпіталізували 33-річну мешканку села Яблуниця. Під час заготівлі сіна жінка не помітила у траві змію, на котру ненароком наступила. У відповідь змія вкусила її за ногу, тому потерпілу госпіталізували до лікувального закладу, де вона наразі й перебуває - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
З метою попередження таких нещасних випадків, Управління ДСНС України у Чернівецькій області вкотре нагадує громадянам: вирушаючи у гори, у ліс по гриби чи ягоди, будьте обережними.
Пам’ятайте, якщо Вас укусила змія, перш за все, визначте, отруйна вона чи ні. На місці укусу залишаються сліди від зубів змії у вигляді двох серпоподібних смуг, утворюючих напівовал із дрібних точок. Неотруйна змія залишає тільки цей слід на шкірі. Якщо ж укусила отруйна змія, то в передній частині напівовала між серпоподібними смугами є дві ранки (сліди від її двох отруйних зубів), з яких переважно витікає кров.
Не забувайте, що при укусі необхідно відразу відсмоктати із рани отруту, спльовуючи її, та звернутися у лікувальний заклад. При цьому категорично забороняється накладати джгут на кінцівку вище місця укусу, припікати місце укусу вогнем, хімічними речовинами чи розрізати рану.