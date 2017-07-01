На Буковині безробітних зменшилося

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по Чернівецькій області на кінець червня п.р. становила 7,3 тис. осіб і за місяць зменшилася на 4,7%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за

червень п.р. порівняно з травнем п.р. не змінився і на кінець місяця становив 1,3% від кількості населення працездатного віку. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями до державної служби зайнятості, наприкінці червня п.р. становила 1079 одиниць, і порівняно з травнем п.р. зменшилася на 11,1%.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) наприкінці червня п.р. становило 7 осіб, що на 1 особу більше, ніж на кінець травня п.р.

Середній розмір допомоги по безробіттю в червні п.р. зменшився порівняно з травнем п.р. на 1,5% і становив 1642,4 грн, що в 1,9 раза менше, ніж законодавчо визначений розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Про це повідомляє ГУ статистики у Чернівецькій обл.