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Новини
11:40
20 липня

На Буковині безробітних зменшилося

11:37
20 липня

Платник податків застосовує РРО незалежно від асортименту товарів

11:35
20 липня

За неподання податкового розрахунку за формою N 1ДФ - штраф

11:19
20 липня

Прозвітуйте до податкової про співпрацю з підприємцями

09:00
20 липня

Комунальні некомерційні підприємства можуть мати неприбутковий статус

08:59
20 липня

За спеціальне використання води чернівецькі платники сплатили понад 1,4 млн. грн.

08:43
20 липня

Частина Чернівців сьогодні без води

08:40
20 липня

Як школярам із Донбасу вступити до українських вишів без ЗНО?

08:38
20 липня

Про обтяженнярухомого майна можна буде дізнатися через інтернет

08:37
20 липня

Під час проведення АТО будуть створені друковані ЗМІ Міноборони

08:36
20 липня

Пенсії та грошову допомогу в Україні виплачуватимуть за місцем проживання, а не пропискою

08:31
20 липня

На Буковині знову ДТП з потерпілими

10:49
19 липня

Оновлено порядок інформування про порушення застосування податкової соціальної пільги

10:48
19 липня

Алгоритм дій у разі зупинення реєстрації податкової накладної

10:47
19 липня

Цьогоріч власний податковий номер отримали більше 5 тисяч чернівчан

10:15
19 липня

Власники нерухомості у Чернівцях сплатили до бюджету 4,6 млн. грн.

10:14
19 липня

Які податкові накладні не блокуються

10:13
19 липня

Персональна знижка на товар – додаткове благо

10:09
19 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 18 липня 2017 року

14:09
18 липня

Зовнішня торгівля Чернівецької області товарами у січні–травні 2017 року

14:06
18 липня

У Чернівцях відкриють оновлену трасу для змагань з ФЛЕТ-ТРЕКУ

12:59
18 липня

У Хотині обговорять енергетичну стратегію України

12:38
18 липня

На оздоровлення діток з обласного бюджету виділено майже 15 мільйонів гривень

10:49
18 липня

Оновлено довідники податкових пільг

10:49
18 липня

Оновлено декларацію з податку на прибуток

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

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Що, Де, Коли
20 липня о 18.00
У приміщенні ОДА (третій поверх, фойє біля кабінету голови ОДА) відбудеться брифінг Патріарха Київського та всієї Руси-України Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарета.
21 липня о 11:00
у Хотинському Будинку школяра (вул. Незалежності, 42. м. Хотин) відбудуться панельні дискусії на теми: «Місцеві громади проти пластикового забруднення» та «Енергетична стратегія України та майбутнє р. Дністер».
У дискусії візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі, екологи та вчені.


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Платник податків застосовує РРО незалежно від асортименту товарів

Сьогодні, 11:37 / Коментарів: 0
Якщо фізична особа – підприємець є платником єдиного податку та здійснює продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, то такий підприємець застосовує реєстратор розрахункових операцій під час продажу всіх наявних на господарському об’єкті товарів, а не лише технічно складних товарів.
Також слід зазначити, якщо фізична особа – підприємець – платник єдиного податку здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту лише в одній із господарських одиниць, то така особа зобов’язана проводити розрахункові операції за однаковим порядком на усіх своїх господарських одиницях, зокрема застосовувати реєстратори розрахункових операцій незалежно від асортименту товарів на інших господарських одиницях, оскільки законодавством передбачені вимоги до платника податків – суб’єкта господарювання, а не до його структурних підрозділів.
Відповідно до п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року№ 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) не застосовуються, зокрема платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.
Норми п. 296.10 ст. 296 ПКУ не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.
Статтею 2 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265), передбачено, що термін «технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту» для цілей Закону № 265 вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про захист прав споживачів».
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 231 (далі –Постанова № 231) затверджено перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Відповідно до ст. 2 Закону № 265 місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
При цьому, абзацом четвертим ст. 2 Закону № 265 встановлено, що розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
Згідно з ст. 3 Закону № 265 суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані, зокрема проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.
Згідно з п. 12 ст. 9 Закону № 265 реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).
У разі проведення розрахунків між суб’єктами господарювання у безготівковій формі, а саме при переказі коштів з розрахункового рахунка суб’єкта господарювання, який отримує товари, роботи (послуги), на розрахунковий рахунок постачальника товару, робіт (послуг) згідно з рахунком-фактурою, договором тощо, реєстратори розрахункових операцій не застосовується.
Довідково: Загальнодоступний інформаційно – довідковий ресурс (категорія 109.02).
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