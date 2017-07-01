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20 липня

На Буковині безробітних зменшилося

11:37
20 липня

Платник податків застосовує РРО незалежно від асортименту товарів

11:35
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За неподання податкового розрахунку за формою N 1ДФ - штраф

11:19
20 липня

Прозвітуйте до податкової про співпрацю з підприємцями

09:00
20 липня

Комунальні некомерційні підприємства можуть мати неприбутковий статус

08:59
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За спеціальне використання води чернівецькі платники сплатили понад 1,4 млн. грн.

08:43
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Частина Чернівців сьогодні без води

08:40
20 липня

Як школярам із Донбасу вступити до українських вишів без ЗНО?

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20 липня

Про обтяженнярухомого майна можна буде дізнатися через інтернет

08:37
20 липня

Під час проведення АТО будуть створені друковані ЗМІ Міноборони

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Пенсії та грошову допомогу в Україні виплачуватимуть за місцем проживання, а не пропискою

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20 липня

На Буковині знову ДТП з потерпілими

10:49
19 липня

Оновлено порядок інформування про порушення застосування податкової соціальної пільги

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Алгоритм дій у разі зупинення реєстрації податкової накладної

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Цьогоріч власний податковий номер отримали більше 5 тисяч чернівчан

10:15
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Власники нерухомості у Чернівцях сплатили до бюджету 4,6 млн. грн.

10:14
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Які податкові накладні не блокуються

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19 липня

Персональна знижка на товар – додаткове благо

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Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 18 липня 2017 року

14:09
18 липня

Зовнішня торгівля Чернівецької області товарами у січні–травні 2017 року

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12:59
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У Хотині обговорять енергетичну стратегію України

12:38
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На оздоровлення діток з обласного бюджету виділено майже 15 мільйонів гривень

10:49
18 липня

Оновлено довідники податкових пільг

10:49
18 липня

Оновлено декларацію з податку на прибуток

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

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20 липня о 18.00
У приміщенні ОДА (третій поверх, фойє біля кабінету голови ОДА) відбудеться брифінг Патріарха Київського та всієї Руси-України Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарета.
21 липня о 11:00
у Хотинському Будинку школяра (вул. Незалежності, 42. м. Хотин) відбудуться панельні дискусії на теми: «Місцеві громади проти пластикового забруднення» та «Енергетична стратегія України та майбутнє р. Дністер».
У дискусії візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі, екологи та вчені.


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За неподання податкового розрахунку за формою N 1ДФ - штраф

Сьогодні, 11:35 / Коментарів: 0
Особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (податковий розрахунок за формою N 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.
Дія Порядку поширюється на податкових агентів, які нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір.
При цьому, Порядком не передбачено відображення інформації щодо нарахованих (виплачених) доходів на користь юридичних осіб.
Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
Зазначені штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені.
Крім того ст. 163 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ці дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порядок заповнення та подання Податкового розрахунку за формою N 1ДФ затверджено наказом МФУ від 13.01.2015 N 4.
Зазначена норма передбачена п. 176.2 "б" ст. 176, п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України.

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Форма №1ДФ - відповідальність за помилкиЗа неподання звіту по ЄСВ передбачена відповідальністьВідповідальність за несплату військового зборуЗа незаповнення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю - штрафПодаткові наслідки неподання громадянами податкової декларації про доходи
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