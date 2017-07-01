Прозвітуйте до податкової про співпрацю з підприємцями

Суб’єкти господарювання або самозайняті особи, які нараховують (виплачують) дохід підприємцю від здійснення ним підприємницької діяльності, не утримують податок на доходи за умови надання копії документа, що підтверджує реєстрацію отримувача доходів суб'єктом підприємницької діяльності. Це дозволяє п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу України.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Документами, що підтверджують держреєстрацію підприємця, є витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Дохід, нарахований (виплачений) підприємцю, необхідно обов'язково відобразити у Податковому розрахунку за формою №1ДФ. Сума винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) на користь підприємців, відображається у такому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «157».

