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11:40
20 липня

На Буковині безробітних зменшилося

11:37
20 липня

Платник податків застосовує РРО незалежно від асортименту товарів

11:35
20 липня

За неподання податкового розрахунку за формою N 1ДФ - штраф

11:19
20 липня

Прозвітуйте до податкової про співпрацю з підприємцями

09:00
20 липня

Комунальні некомерційні підприємства можуть мати неприбутковий статус

08:59
20 липня

За спеціальне використання води чернівецькі платники сплатили понад 1,4 млн. грн.

08:43
20 липня

Частина Чернівців сьогодні без води

08:40
20 липня

Як школярам із Донбасу вступити до українських вишів без ЗНО?

08:38
20 липня

Про обтяженнярухомого майна можна буде дізнатися через інтернет

08:37
20 липня

Під час проведення АТО будуть створені друковані ЗМІ Міноборони

08:36
20 липня

Пенсії та грошову допомогу в Україні виплачуватимуть за місцем проживання, а не пропискою

08:31
20 липня

На Буковині знову ДТП з потерпілими

10:49
19 липня

Оновлено порядок інформування про порушення застосування податкової соціальної пільги

10:48
19 липня

Алгоритм дій у разі зупинення реєстрації податкової накладної

10:47
19 липня

Цьогоріч власний податковий номер отримали більше 5 тисяч чернівчан

10:15
19 липня

Власники нерухомості у Чернівцях сплатили до бюджету 4,6 млн. грн.

10:14
19 липня

Які податкові накладні не блокуються

10:13
19 липня

Персональна знижка на товар – додаткове благо

10:09
19 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 18 липня 2017 року

14:09
18 липня

Зовнішня торгівля Чернівецької області товарами у січні–травні 2017 року

14:06
18 липня

У Чернівцях відкриють оновлену трасу для змагань з ФЛЕТ-ТРЕКУ

12:59
18 липня

У Хотині обговорять енергетичну стратегію України

12:38
18 липня

На оздоровлення діток з обласного бюджету виділено майже 15 мільйонів гривень

10:49
18 липня

Оновлено довідники податкових пільг

10:49
18 липня

Оновлено декларацію з податку на прибуток

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

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Що, Де, Коли
20 липня о 18.00
У приміщенні ОДА (третій поверх, фойє біля кабінету голови ОДА) відбудеться брифінг Патріарха Київського та всієї Руси-України Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарета.
21 липня о 11:00
у Хотинському Будинку школяра (вул. Незалежності, 42. м. Хотин) відбудуться панельні дискусії на теми: «Місцеві громади проти пластикового забруднення» та «Енергетична стратегія України та майбутнє р. Дністер».
У дискусії візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі, екологи та вчені.


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Комунальні некомерційні підприємства можуть мати неприбутковий статус

Сьогодні, 09:00 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Державною фіскальною службою України у листі від 11.07.2017 №18066/7/99-99-12-02-04-17 (далі – лист ДФС №18066) надано роз’яснення щодо включення комунальних некомерційних підприємств до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).
Пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено порядок та умови, у разі дотримання яких неприбуткові підприємства, установи та організації (далі –неприбуткові організації) не є платниками податку на прибуток підприємств.
Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру у разі її відповідності зазначеним вище вимогам пункту 133.4 статті 133 ПКУ.
Відповідно до статті 62 Господарського кодексу України зі змінами та доповненнями (далі – ГКУ) підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.
Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства, зокрема, таких видів:
- комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
- спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами – суб’єктами співробітництва (стаття 63 ГКУ).
Відповідно до статті 52 ГКУ некомерційне господарювання – це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб’єктами господарювання державного або комунального секторів економіки у галузях (видах діяльності), в яких відповідно до статті 12 ГКУ забороняється підприємництво, на основі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.
Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки встановлені статтею 24 ГКУ та здійснюється через систему організаційно-господарських повноважень територіальних громад та органів місцевого самоврядування щодо суб’єктів господарювання, які належать до комунального сектору економіки і здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління.
Правом оперативного управління відповідно до статті 137 ГКУ визнається речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених ГКУ та іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом).
Враховуючи викладене, комунальні підприємства, що здійснюють некомерційну господарську діяльність, можуть бути включені до нового Реєстру у разі відповідності вимогам, зазначеним у пункті 133.4 статті 133 ПКУ.
Лист №18066 та Методичні рекомендації щодо державної реєстрації права господарського відання та права оперативного управління, схвалені Рішенням колегії Державної реєстраційної служби України 11.12.2012, протокол №3, розміщені на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/303550.html

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