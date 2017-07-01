За спеціальне використання води чернівецькі платники сплатили понад 1,4 млн. грн.

В Чернівецькій ОДПІ станом на 01.07.2017р. зареєстровано 507 платників рентної плати за спеціальне використання води, які за шість місяців 2017 року перерахували до бюджетів всіх рівнів 1436,2 тис. грн. Ця сума рівними частинами розподілена між державним та місцевими бюджетами. Порівняно з надходженнями 2016 року бюджет отримав додатково 218,8 тис. грн. водної ренти.

Нагадуємо, що Податковим кодексом України (стаття 255) встановлено дві основні категорії платників рентної плати за спеціальне використання води (далі – Рентної плати за воду).

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Водночас, відповідно до пункту 110 розділу І Закону України від 21.12.2016 № 1797-VIII ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” з 01.01.2018 до статті 255 Кодексу передбачено внести зміни в частині визначення кола платників та порядку нарахування податкових зобов’язань Рентної плати за воду.

Зверніть увагу, що граничний термін подання податкової звітності та сплати податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал 2017 року – 9 серпня та 19 серпня 2017 року відповідно.

