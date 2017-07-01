Як школярам із Донбасу вступити до українських вишів без ЗНО?

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

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20 липня о 18.00
У приміщенні ОДА (третій поверх, фойє біля кабінету голови ОДА) відбудеться брифінг Патріарха Київського та всієї Руси-України Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарета.
21 липня о 11:00
у Хотинському Будинку школяра (вул. Незалежності, 42. м. Хотин) відбудуться панельні дискусії на теми: «Місцеві громади проти пластикового забруднення» та «Енергетична стратегія України та майбутнє р. Дністер».
У дискусії візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі, екологи та вчені.


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Як школярам із Донбасу вступити до українських вишів без ЗНО?

Сьогодні, 08:40 / Коментарів: 0
Міністерство освіти та науки спільно з фондом «Відкрита політика» розробили спрощену процедуру вступу до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, які не мають українського документу про середню освіту.
Для осіб з тимчасово непідконтрольної території Донбасу, які вступили до вишів на навчання за державним замовленням, і здобули статус переміщеної особи передбачена державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти у вигляді:
– соціальної стипендії;
– безоплатного забезпечення підручниками;
– безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах.
Для осіб, які вступили на навчання за контрактом, державна цільова підтримка можлива у вигляді пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти.
Щоб отримати свідоцтво (за 9 кл.) та/або атестат (за 11 кл.) державного зразка, ти можеш навчатися дистанційно, на екстернаті. Для цього:
1. Обери школу:
В Донецькій області список шкіл – на Платформі E-School: eschool.dn.ua.
Список шкіл в Луганській області: oblosvita-lg.gov.ua (рубрика «Дистанційна форма навчання»).
2. Повідомте про Ваше рішення представника адміністрації обраної школи.
3. Напишіть заяву на ім’я директора обраної школи з проханням зарахувати Вас на навчання у формі екстернату/дистанційно. Обов’язково вкажіть Ваші контактні телефони та електронні адреси. До заяви додайте скан-копію свідоцтва про народження дитини та скани всіх документів про освіту, які маєте. Особисто приїжджати не потрібно. Пакет документів можна надіслати електронною поштою.
Ви можете подати заяву до школи протягом навчального року без обмеження термінів.
4. Очікуйте на повідомлення від адміністрації школи про зарахування та розпочинайте навчання.
5. Навчайся дистанційно. Можливо за один навчальний рік пройти екстерном кілька класів. На сайті dostupnaosvita.com.ua є безкоштовні відеоуроки, презентації, тренінгові завдання з української мови, літератури, історії України. Реєстрація не потрібна!
6. В кінці навчального року особисто приїдь до школи та здай річне оцінювання, Державну підсумкову атестацію. Отримай освітні документи державного зразка – свідоцтво (за 9 клас) та/або атестат (за 11 клас).
З 2017 року для школярів 11 класу необхідно здати лише ДПА за 11 клас. Окремо ДПА за 9 клас здавати не потрібно.
Існує 2 процедури вступу у вищі навчальні заклади України (університети, інститути, технікуми інші ВНЗ)
1. СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА, БЕЗ ЗНО
Для організації прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Україні, як і під час вступної кампанії 2016 року, будуть працювати освітні центри «Донбас-Україна» на базі переміщених вищих навчальних закладів, а також тих вищих навчальних закладів, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації, в містах: Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Суми, Слов’янськ, Харків, Торецьк.
Повну інформацію про освітні центри «Донбас-Україна» із зазначенням адреси, контактних даних відповідальних осіб, переліку загальноосвітніх навчальних закладів розміщено на сайті Доступна освіта: dostupnaosvita.com.ua.
Вступати до вишів через освітні центри «Донбас-Україна» мають право особи з непідконтрольних Україні населених пунктів Донбасу, які:
– не мають українського документу про освіту;
– не проходили ЗНО;
– мають український документ про освіту;
– проходили ЗНО і мають відповідні сертифікати 2016 або 2017 року.
Особа, яка не має українського атестату, звертається до одного з цих центрів для проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та вступу до вишу за спрощеною процедурою.
Для вступу цим абітурієнтам не потрібен сертифікат ЗНО, атестат або свідоцтво. Для звернення в Освітній Центр паспорт громадянина України не обов’язковий. Документи прийматимуться з 19 червня.
Щоб вступити у ВНЗ за спрощеною процедурою необхідно:
1. Обрати освітній центр «Донбас-Україна (перелік університетів, на базі котрих у 2016 році функціонували центри, їх адреси та контактні дані можна знайти на сайті dostupnaosvita.com.ua).
2. Особисто подати заяву з 19 червня.
3. Заповнити освітню декларацію.
4. Скласти два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України та один вступний іспит (встановлює вищий навчальний заклад). Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.
Такі вступники отримують у загальноосвітньому навчальному закладі, який входить до обраного освітнього центру, тимчасову довідку, яку протягом трьох місяців мають замінити на документ про освіту державного зразка (атестат або свідоцтво).
Всі особи, які вступають через ОЦ «Донбас-Україна» беруть участь у загальному конкурсі на місця державного замовлення.
У 2017 році для переміщених вищих навчальних закладів встановлюються фіксовані обсяги державного замовлення.
Зарахування на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету відбувається не пізніше 12.00 години 07 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу, але не пізніше 30 вересня.
У 2017 році в наказах про зарахування прізвища вступників будуть шифрувати.
Вступник з непідконтрольної території Донбасу, який має український атестат та позитивні результати ЗНО, має можливість вступати до будь-якого вишу України для участі у широкому конкурсі на місця державного замовлення.
УВАГА! У 2017 році Освітні Центри будуть працювати з 19 червня по 30 вересня. Більшість з них будуть працювати на базі тих, які працювали у 2016 році. Перелік вищих навчальних закладів (в т.ч. коледжів, технікумів та ін.), на базі котрих у 2017 році будуть функціонувати центри, можна переглянути на сайті Доступна освіта: dostupnaosvita.com.ua. Він буде оновлюватись.

Про це повідомляє Ірина Ощипко начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
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