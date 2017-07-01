Про обтяженнярухомого майна можна буде дізнатися через інтернет

Кабінет міністрів ухвалив рішення запровадити електронний сервіс, що надає можливість фізичним та юридичним особам вільного доступу через інтернет до Держреєстру обтяжень рухомого майна.

Це визначено урядовою постановою від 24 травня 2017 року № 386 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна».

Уряд прийняв рішення, яким запроваджено електронний сервіс, що надає можливість для фізичних та юридичних осіб вільного доступу через мережу Інтернет до Державного реєстру обтяжень рухомого майна з метою отримання відомостей про державну реєстрацію виникнення, зміну або припинення обтяжень рухомого майна, йдеться у коментарі до постанови.

Крім схвалення порядку забезпечення вільного доступу до зазначеного реєстру, визначено суб'єктний склад осіб, уповноважених на проведення відповідних реєстраційних дій.

У постанові також йдеться, що надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі — Реєстр) в електронній формі через офіційний веб-портал Міністерства юстиції, витягу з Реєстру щодо кожного окремого запису (якщо за ідентифікаторами пошуку в Реєстрі знайдено декілька записів щодо обтяження рухомого майна), відомостей з Реєстру з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу та у формі безпосереднього доступу посадових осіб органів державної влади чи інших визначених законом осіб до Реєстру буде здійснюватись після впровадження відповідного програмного забезпечення Реєстру, але не пізніше 1 січня 2018 року.

До забезпечення технічної можливості надання витягів з Реєстру в електронній формі через офіційний веб-портал Міністерства юстиції такі витяги в електронній формі надаються адміністратором Реєстру на підставі відповідного договору.

Постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування.



Про це повідомляє Юрій МІНТЕНКО начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.



