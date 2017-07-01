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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:40
20 липня

На Буковині безробітних зменшилося

11:37
20 липня

Платник податків застосовує РРО незалежно від асортименту товарів

11:35
20 липня

За неподання податкового розрахунку за формою N 1ДФ - штраф

11:19
20 липня

Прозвітуйте до податкової про співпрацю з підприємцями

09:00
20 липня

Комунальні некомерційні підприємства можуть мати неприбутковий статус

08:59
20 липня

За спеціальне використання води чернівецькі платники сплатили понад 1,4 млн. грн.

08:43
20 липня

Частина Чернівців сьогодні без води

08:40
20 липня

Як школярам із Донбасу вступити до українських вишів без ЗНО?

08:38
20 липня

Про обтяженнярухомого майна можна буде дізнатися через інтернет

08:37
20 липня

Під час проведення АТО будуть створені друковані ЗМІ Міноборони

08:36
20 липня

Пенсії та грошову допомогу в Україні виплачуватимуть за місцем проживання, а не пропискою

08:31
20 липня

На Буковині знову ДТП з потерпілими

10:49
19 липня

Оновлено порядок інформування про порушення застосування податкової соціальної пільги

10:48
19 липня

Алгоритм дій у разі зупинення реєстрації податкової накладної

10:47
19 липня

Цьогоріч власний податковий номер отримали більше 5 тисяч чернівчан

10:15
19 липня

Власники нерухомості у Чернівцях сплатили до бюджету 4,6 млн. грн.

10:14
19 липня

Які податкові накладні не блокуються

10:13
19 липня

Персональна знижка на товар – додаткове благо

10:09
19 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 18 липня 2017 року

14:09
18 липня

Зовнішня торгівля Чернівецької області товарами у січні–травні 2017 року

14:06
18 липня

У Чернівцях відкриють оновлену трасу для змагань з ФЛЕТ-ТРЕКУ

12:59
18 липня

У Хотині обговорять енергетичну стратегію України

12:38
18 липня

На оздоровлення діток з обласного бюджету виділено майже 15 мільйонів гривень

10:49
18 липня

Оновлено довідники податкових пільг

10:49
18 липня

Оновлено декларацію з податку на прибуток

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети
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Що, Де, Коли
20 липня о 18.00
У приміщенні ОДА (третій поверх, фойє біля кабінету голови ОДА) відбудеться брифінг Патріарха Київського та всієї Руси-України Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарета.
21 липня о 11:00
у Хотинському Будинку школяра (вул. Незалежності, 42. м. Хотин) відбудуться панельні дискусії на теми: «Місцеві громади проти пластикового забруднення» та «Енергетична стратегія України та майбутнє р. Дністер».
У дискусії візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі, екологи та вчені.


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Партнери

Під час проведення АТО будуть створені друковані ЗМІ Міноборони

Сьогодні, 08:37 / Коментарів: 0
Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України на час проведення антитерористичної операції» № 2051-VIII. Закон був прийнятий Верховною Радою 18 травня 2017 року.
Закон визначає, що на час проведення антитерористичної операції Міністерство оборони України має право на створення друкованого засобу масової інформації. Фінансування таких друкованих ЗМІ здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України.
Згідно закону протягом трьох місяців після закінчення антитерористичної операції друковані засоби масової інформації, засновані Міноборони України, підлягають реформуванню відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Про це повідомляє Юрій МІНТЕНКО начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
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