Під час проведення АТО будуть створені друковані ЗМІ Міноборони

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України на час проведення антитерористичної операції» № 2051-VIII. Закон був прийнятий Верховною Радою 18 травня 2017 року.

Закон визначає, що на час проведення антитерористичної операції Міністерство оборони України має право на створення друкованого засобу масової інформації. Фінансування таких друкованих ЗМІ здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України.

Згідно закону протягом трьох місяців після закінчення антитерористичної операції друковані засоби масової інформації, засновані Міноборони України, підлягають реформуванню відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.



Про це повідомляє Юрій МІНТЕНКО начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

