На Буковині знову ДТП з потерпілими

Четверо людей зазнали тілесних ушкоджень в автопригодах, що сталися в Чернівецькій області у вівторок, 18 липня. Також важкі травми отримав учасник ДТП, яка мала місце в ніч на середу.



Зранку 18 липня у селі Ропчі Сторожинецького району в кюветі опинився автомобіль «ВАЗ-2109». 26-річний місцевий житель не впорався з керуванням і автівка з’їхала з дороги. Внаслідок ДТП допомога медиків знадобилася 22-річному пасажирові. Із закритою черепно-мозковою травмою та закритим переломом носа потерпілого госпіталізовано до районної лікарні.



Цього дня зазнали травм і пасажири 31-річного жителя Сокирян. Керуючи автомобілем «Опель Омега» у селі Романківцях, чоловік не обрав безпечної швидкості руху та допустив перекидання транспортного засобу. На момент ДТП у салоні авто знаходилися двоє молодих чоловіків, віком 21 та 26 років. До Сокирянської районної лікарні їх доставили із забоями.



Також аварія з потерпілими сталася 18 липня у Чернівцях. Пізно ввечері по вулиці Південно-Кільцевій зіткнулися автомобіль «ВАЗ-2106» під керуванням жителя Сторожинеччини та мопед, яким керував чернівчанин. В результаті зіткнення 30-річний мотоцикліст отримав забій м’яких тканин обличчя та струс головного мозку. Потерпілого госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.

Більш серйозними травмами обернулася нічна поїздка для 23-річного жителя села Їжівців Сторожинецького району. Рухаючись на скутері по вулиці Красноїльська, парубок не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобіль «Фольксваген Т4». Медики районної лікарні констатували у молодика політравму та алкогольну інтоксикацію.



За фактами вказаних дорожньо-транспортних пригод слідчими відкрито кримінальні провадження за частиною 286 Кримінального кодексу України – «Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Наразі тривають слідчі дії, проводяться необхідні експертизи.



Загалом, за перше півріччя поточного року на Буковині зареєстровано 149 автопригод з потерпілими. У порівнянні з минулим роком, їх кількість не збільшилася. Однак, зросла кількість жертв ДТП. Упродовж шести місяців 2017 року в аваріях травмовано 164 особи. До прикладу, за аналогічний період 2016 року їх кількість становила 159 чоловік. Цього року на автошляхах Буковини в дорожньо-транспортних пригодах загинули 35 громадян (у 2016 році - 30).



Найбільш поширеними причинами ДТП є керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та недотримання правил дорожнього руху. Поліцейські вкотре закликають водіїв не випробовувати долю. Ні за яких обставин не сідайте за кермо транспортного засобу в нетверезому стані. Не перевищуйте безпечної швидкості руху та не здійснюйте ризикованих маневрів.

