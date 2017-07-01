Берегометські лісівники забезпечили відпочинок і реабілітацію воїнам АТО та їхнім родинам

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18 липня

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18 липня

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Буковинців просять повідомляти про факти зловживань та корупції

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

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21 липня о 11:00
у Хотинському Будинку школяра (вул. Незалежності, 42. м. Хотин) відбудуться панельні дискусії на теми: «Місцеві громади проти пластикового забруднення» та «Енергетична стратегія України та майбутнє р. Дністер».
У дискусії візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі, екологи та вчені.


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Берегометські лісівники забезпечили відпочинок і реабілітацію воїнам АТО та їхнім родинам

Вчора, 15:21 / Коментарів: 0
Берегометські лісівники забезпечили відпочинок і реабілітацію воїнам АТО та їхнім родинам


Берегометські лісівники знову розпочали свою хорошу місію в організації відпочинку учасників АТО та їх сімей в Будиночках лісника на лісових угіддях Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство».

Програма з такої відпочинкової реабілітації працює з 2014 року. В гостях у берегометських лісівників вже побувало 780 відпочивальників, включаючи членів сімей учасників АТО. Вони проживали в зручних будиночках, для них організували екскурсії лісовими фірштегами (стежками), роботу з психологами, проведення різних спортивних та культурно-масових заходів.

З початку липня більше 40 наших захисників разом зі своїми сім’ями відпочивають на базах Мигівського, Долішньо-Шепітського, Чемернарського, Гірсько-Кутського лісництв Берегометського лісмисливгоспу. Цього разу спільно з волонтерами організовано для них триразове харчування, а також цікаві екскурсії та походи лісовими маршрутами.

Радо і привітно працівники лісництв зустрічають наших хлопців. Таке тепле і гарне спілкування повертає військових до мирного життя, а лісівників до ще більшої уваги та допомоги. Боляче стає на серці, коли дітвора тулиться до свого батька, якого не бачили більше року, а кого й два… Дружини щасливі, що їх кохані поруч, а головне – живі. Це і нам всім додає снаги і розуміння, що все ми робимо правильно. Адже що може бути краще чистого гірського повітря, дзюркотіння прозорих джерельних потоків, струмків і водоспадів, ранішнього співу пташок, незрівняних пахощів струнких смерек рясного літнього дощу і теплого сонечка. Це все увінчане в красі і могутності Його Величності Лісу!

Після виснажливих походів на відпочивальників чекають смачнючі страви, яких з любов’ю та теплом готують місцеві приватні підприємці, що здійснюють та організовують харчування дітей у школах Вижницького району. Це – Зіна Семеген з села Мигово, Олена і Анатолій Токарі з Долішнього-Шепота. Взялися за цю непросту роботу з великою відповідальністю, за що військові, їх дружини і малеча щиро дякують. А зі слів самих підприємців, то вони відносяться до цих людей, як до своїх рідних. Тому і страви смачні, і стосунки дуже хороші.

Невтомні працівниці лісництв, Фрозина Боднарюк (Мигово), Лариса Шулдак (Чемернар), Марія Мельничук, Валентина Проданюк (Долішній-Шепіт), Надія Порчук (Гірсько-Кути) також з радістю приймають воїнів АТО, розповідають про роботу підприємства, доглядають і опікуються відпочивальниками.

Звичайно багато добрих і щирих слів хочеться сказати людині, яка вже три роки живе волонтерським життям – це голова ради захисту підприємництва у м.Чернівці, сильна і віддана справі жінка Марія Філіпчук. Своїм теплим і материнським ставленням до воїнів АТО допомогла не загубити ідею відпочинкової реабілітації учасників АТО і спільно з лісівниками відстояли таку програми на черговій сесії Чернівецької обласної ради. Депутати затвердили зміни до обласної Програми соціальної підтримки воїнів АТО та їх сімей і виділили на ці цілі 200 тис.грн. Так, це мізерна сума для організації такої важливої справи, але необхідно з чогось починати. Коштів ще немає, проте, саме великим зусиллям Марії Дмитрівни організоване харчування наших військових за кошти доброчинців, які розуміють, що нашим хлопцям надто потрібний такий відпочинок. Адже відпустка у багатьох лише до кінця липня, а далі – на передову…
- Мені завжди приємно, що можемо бути потрібні учасникам АТО, нашим захисникам, нашим героям,- зазначає т.в.о. директора підприємства Руслан Максимчук,- ми ніколи не переставали допомагати українській армії, а тим більше організовувати такий потрібний відпочинок для учасників АТО. Радий, що лісничі нашого господарства, керівники управлінь та відділів з повною відповідальністю і честю відносяться до воїнів АТО та їх сімей.

- Берегометський лісмисливгосп один єдиний на Україні, який розвиває туризм, - розповідає в.о. начальника управління Чернівецького обласного лісомисливського господарства Роман Череватий, - мені приємно констатувати той факт, що цей напрямок роботи на теренах лісових угідь усієї Буковини має перспективу. А те, що ми оздоровлюємо учасників АТО, це приклад в необхідності приділення ще більшої уваги до даного напрямку роботи. Щиро радий за повне розуміння керівників та представників крайової влади за підтримку Програми відпочинкової реабілітації учасників АТО і запевняю, що кожен може приїхати в Берегометський лісмисливгосп і подивитися, як відпочивають наші хлопці. А найбільшою підтримкою для одного з найбільших бюджетоутворюючих підприємств області було б те, коли більшість чиновників і наших краян запланують свій відпочинок в Будиночках лісника цього господарства, залишаючи кошти своєму товаровиробнику, - підкреслив Роман Іванович.

Відбулася під час відпочинку наших героїв одна досить романтична подія. Один з молодих учасників АТО освідчився своїй коханій дівчині, попросивши її стати його дружиною. Це було дуже зворушливо і незвично – в лісі, на великому камені, серед зелених смерек і дзвінкоголосся лісових птахів. Хай їм щастить! Доброї квітучої долі! Красивої любові і миру!
Миру нам всім!

Тетяна ТИРОН
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