Берегометські лісівники забезпечили відпочинок і реабілітацію воїнам АТО та їхнім родинам

Берегометські лісівники знову розпочали свою хорошу місію в організації відпочинку учасників АТО та їх сімей в Будиночках лісника на лісових угіддях Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство».Програма з такої відпочинкової реабілітації працює з 2014 року. В гостях у берегометських лісівників вже побувало 780 відпочивальників, включаючи членів сімей учасників АТО. Вони проживали в зручних будиночках, для них організували екскурсії лісовими фірштегами (стежками), роботу з психологами, проведення різних спортивних та культурно-масових заходів.З початку липня більше 40 наших захисників разом зі своїми сім’ями відпочивають на базах Мигівського, Долішньо-Шепітського, Чемернарського, Гірсько-Кутського лісництв Берегометського лісмисливгоспу. Цього разу спільно з волонтерами організовано для них триразове харчування, а також цікаві екскурсії та походи лісовими маршрутами.Радо і привітно працівники лісництв зустрічають наших хлопців. Таке тепле і гарне спілкування повертає військових до мирного життя, а лісівників до ще більшої уваги та допомоги. Боляче стає на серці, коли дітвора тулиться до свого батька, якого не бачили більше року, а кого й два… Дружини щасливі, що їх кохані поруч, а головне – живі. Це і нам всім додає снаги і розуміння, що все ми робимо правильно. Адже що може бути краще чистого гірського повітря, дзюркотіння прозорих джерельних потоків, струмків і водоспадів, ранішнього співу пташок, незрівняних пахощів струнких смерек рясного літнього дощу і теплого сонечка. Це все увінчане в красі і могутності Його Величності Лісу!Після виснажливих походів на відпочивальників чекають смачнючі страви, яких з любов’ю та теплом готують місцеві приватні підприємці, що здійснюють та організовують харчування дітей у школах Вижницького району. Це – Зіна Семеген з села Мигово, Олена і Анатолій Токарі з Долішнього-Шепота. Взялися за цю непросту роботу з великою відповідальністю, за що військові, їх дружини і малеча щиро дякують. А зі слів самих підприємців, то вони відносяться до цих людей, як до своїх рідних. Тому і страви смачні, і стосунки дуже хороші.Невтомні працівниці лісництв, Фрозина Боднарюк (Мигово), Лариса Шулдак (Чемернар), Марія Мельничук, Валентина Проданюк (Долішній-Шепіт), Надія Порчук (Гірсько-Кути) також з радістю приймають воїнів АТО, розповідають про роботу підприємства, доглядають і опікуються відпочивальниками.Звичайно багато добрих і щирих слів хочеться сказати людині, яка вже три роки живе волонтерським життям – це голова ради захисту підприємництва у м.Чернівці, сильна і віддана справі жінка Марія Філіпчук. Своїм теплим і материнським ставленням до воїнів АТО допомогла не загубити ідею відпочинкової реабілітації учасників АТО і спільно з лісівниками відстояли таку програми на черговій сесії Чернівецької обласної ради. Депутати затвердили зміни до обласної Програми соціальної підтримки воїнів АТО та їх сімей і виділили на ці цілі 200 тис.грн. Так, це мізерна сума для організації такої важливої справи, але необхідно з чогось починати. Коштів ще немає, проте, саме великим зусиллям Марії Дмитрівни організоване харчування наших військових за кошти доброчинців, які розуміють, що нашим хлопцям надто потрібний такий відпочинок. Адже відпустка у багатьох лише до кінця липня, а далі – на передову…- Мені завжди приємно, що можемо бути потрібні учасникам АТО, нашим захисникам, нашим героям,- зазначає т.в.о. директора підприємства Руслан Максимчук,- ми ніколи не переставали допомагати українській армії, а тим більше організовувати такий потрібний відпочинок для учасників АТО. Радий, що лісничі нашого господарства, керівники управлінь та відділів з повною відповідальністю і честю відносяться до воїнів АТО та їх сімей.- Берегометський лісмисливгосп один єдиний на Україні, який розвиває туризм, - розповідає в.о. начальника управління Чернівецького обласного лісомисливського господарства Роман Череватий, - мені приємно констатувати той факт, що цей напрямок роботи на теренах лісових угідь усієї Буковини має перспективу. А те, що ми оздоровлюємо учасників АТО, це приклад в необхідності приділення ще більшої уваги до даного напрямку роботи. Щиро радий за повне розуміння керівників та представників крайової влади за підтримку Програми відпочинкової реабілітації учасників АТО і запевняю, що кожен може приїхати в Берегометський лісмисливгосп і подивитися, як відпочивають наші хлопці. А найбільшою підтримкою для одного з найбільших бюджетоутворюючих підприємств області було б те, коли більшість чиновників і наших краян запланують свій відпочинок в Будиночках лісника цього господарства, залишаючи кошти своєму товаровиробнику, - підкреслив Роман Іванович.Відбулася під час відпочинку наших героїв одна досить романтична подія. Один з молодих учасників АТО освідчився своїй коханій дівчині, попросивши її стати його дружиною. Це було дуже зворушливо і незвично – в лісі, на великому камені, серед зелених смерек і дзвінкоголосся лісових птахів. Хай їм щастить! Доброї квітучої долі! Красивої любові і миру!Миру нам всім!Тетяна ТИРОН