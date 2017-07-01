Начальник Чернівецької ОДПІ розповів про електронну систему управління ризиками при адмініструванні ПДВ

Податок на додану вартість вважається одним з найбільш складних в адмініструванні та "зручним" з точки зору мінімізаторів для маніпулювання показниками. Тому не випадково з 1 липня 2017 року ДФС перейшло до вдоcконаленого формату адміністрування ПДВ. Про електронну систему управління ризиками при адмініструванні ПДВ розповів начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк.Миколо Васильовичу, розкажіть про систему автоматизованого моніторингу, чи додасть вона «клопоту» добросовісним платникам?
- Система автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних та розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, була запроваджена ще з квітня 2017 року.
Утім, період з 01.04.2017 р. по 01.07.2017 р. був перехідним. Cистема працювала у тестовому режимі, тобто з певними послабленнями, - під час виявлення невідповідності процедура, визначена п.201.16 ПКУ, здійснювалась без фактичного зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі. Під час дії тестового режиму низка підприємств отримувала попередження, що їх податкові накладні можуть бути зупинені.
З 1 липня електронна система вже запрацювала в повному режимі.
Система побудована таким чином, щоб реагувати, попереджуючи зловживання недобросовісних платників податків. Вона не лише бачить потенційні порушення, а й унеможливлює безпідставне формування податкового кредиту, навіть до моменту подання податкової декларації з ПДВ. Тобто система ризиків спрацьовує вже на стадії реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування.
Боятися цього процесу не треба. Це, в першу чергу, стосується тих, хто ще досі будує схеми ухилення від оподаткування, так званий «пересорт», або зустрічні транзити, коли відсутня покупка певного товару при його фактичній реалізації.
Процедура моніторингу працює за такою схемою: ПН/РК після введення в ЄРПН та подання запиту на реєстрацію проходить перевірку на оцінку ризиків;
якщо ПН/РК не потрапила під критерії ризику, то відбувається реєстрація;
якщо потрапила – ПН/РК відправляється на моніторинг;
відбувається моніторинг ПН/РК за системою ризиків і аналізується.
Якщо потрапила хоча б під одну ознаку, то її реєстрація призупиняється і підприємству в автоматичному режимі відправляється відповідно до пункту 201.16.1 ПКУ в електронному вигляді квитанція про зупинення реєстрації такої ПН/РК.
Усе це має відбуватися протягом операційного дня. Перевірки накладної відбувається автоматично чи фактор суб'єктивного аналізу все ж таки присутній?
– Алгоритм моніторингу податкових накладних на "ризиковість" затверджений Міністерством фінансів України, визначені критерії такої оцінки, механізм та умови зупинення, а також конкретна інформація, зокрема надана платником, що підлягає аналізу. Загалом система електронного управління ризиками дворівнева - спочатку відбувається пошук ризикових накладних, а потім – аналіз кожної окремої податкової накладної. Весь процес автоматизований, не передбачає суб'єктивного втручання, а в його основі – загальні статистичні та кількісні дані, надані самим платником. Тобто, аналізуються звітні показники платника податку, наявна податкова інформація, а також дані, подані до ДФС за визначеною формою, яка відображає специфіку господарської діяльності платника податку окремо по кожному виду економічної діяльності.– Чи мають право платники навести аргументи на свою користь, якщо впевнені у легальності та законності здійснення господарсько операції, яка відображена у податковій накладній?
– Безумовно. Якщо платник не згоден з зупиненням реєстрації податкової накладної, то може через Електронний кабінет платника подати всі документи для того, щоб спеціальна комісія при ДФС прийняла рішення про розблокування податкової накладної. На це робоча група, що створена при кожному Головному управлінні ДФС в областях, має не більше п'яти днів. Тобто, фахівці ДФС в області розглядають пакети документів, що надаються суб'єктами декларування з так званими "відбитими" податковими накладними, передають їх до спеціальної комісії при ДФС України, яка й ухвалює остаточне рішення щодо приймання такої накладної або відмови. Платнику податків обов'язково повідомляється про причини неприйняття податкової накладної. Рішення комісії можна також оскаржувати в судовому порядку.– На Вашу думку, якого ефекту можна очікувати від запровадження такого автоматизованого моніторингу?
– Запроваджуючи систему електронного управління ризиками при адмініструванні ПДВ, держава очікує, що відбудеться максимальна детінізації економіки, покращаться конкурентні умови діяльності для суб'єктів господарювання та зростуть надходження до бюджету.