Цьогоріч власний податковий номер отримали більше 5 тисяч чернівчан

Ідентифікаційний код, або реєстраційний номер облікової картки платника податків є важливим документом у сучасному світі. Без нього ми не можемо отримати кредит, оформити нотаріальну довіреність або купівлю-продаж, здійснити дарування та інші дії. Незважаючи на те, що отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків є добровільною процедурою, його вимагають у багатьох інстанціях - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Цього року в Центрі обслуговування платників податків Чернівецької ОДПІ реєстраційний номер облікової картки платника податків отримали 5318 чернівчан, що на 1013 більше, ніж торік.



Чернівецька ОДПІ нагадує: отримання довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків – процедура безкоштовна.

Для того, щоб уперше отримати реєстраційний номер - громадянин особисто (або через представника) подає до органу фіскальної служби Облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації. Також необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.



Якщо необхідно внести зміни, наприклад у разі зміни прізвища, імені, або адреси, то реєстраційний номер залишається незмінним, - змінюється лише нові дані на бланку. У такому випадку громадянину необхідно звернутися до податкової інспекції з оригіналом паспорта (зі зміненим прізвищем, іменем, або ж адресою) та заповнити форму 5 ДР (внесення змін персональних даних).



Для отримання номера облікової картки неповнолітнім заповнити заяву може один із батьків при наявності свідоцтва про народження дитини та власного паспорта, що посвідчує його особу.



Довідку (вперше, на дитину, або зі змінами) можна безкоштовно отримати у фіскальній службі упродовж п’яти робочих днів.



У випадку втрати реєстраційного номера облікової картки платника податків, громадянин може повтрно отримати його дублікат одразу ж при пред'явленні паспорта.



Просимо звернути увагу, що громадяни можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі, до будь-якої податкової інспекції. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до десяти робочих днів.



Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) у Чернівецькій ОДПІ можна отримати за адресою: вул. Героїв Майдану 200-А, зала обслуговування платників податків №1 (каб.№105), 3 вікно.



