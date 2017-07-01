Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:49
19 липня

Оновлено порядок інформування про порушення застосування податкової соціальної пільги

10:48
19 липня

Алгоритм дій у разі зупинення реєстрації податкової накладної

10:47
19 липня

Цьогоріч власний податковий номер отримали більше 5 тисяч чернівчан

10:15
19 липня

Власники нерухомості у Чернівцях сплатили до бюджету 4,6 млн. грн.

10:14
19 липня

Які податкові накладні не блокуються

10:13
19 липня

Персональна знижка на товар – додаткове благо

10:09
19 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 18 липня 2017 року

14:09
18 липня

Зовнішня торгівля Чернівецької області товарами у січні–травні 2017 року

14:06
18 липня

У Чернівцях відкриють оновлену трасу для змагань з ФЛЕТ-ТРЕКУ

12:59
18 липня

У Хотині обговорять енергетичну стратегію України

12:38
18 липня

На оздоровлення діток з обласного бюджету виділено майже 15 мільйонів гривень

10:49
18 липня

Оновлено довідники податкових пільг

10:49
18 липня

Оновлено декларацію з податку на прибуток

10:48
18 липня

Алгоритм дій у разі зупинення реєстрації податкової накладної

10:44
18 липня

На Буковині чергова смерть через паління у ліжку

09:14
18 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 17 липня 2017 року

09:12
18 липня

Зміни до Звіту про використання доходів неприбуткової організації

09:12
18 липня

Нараховуємо єдиний внесок правильно

09:11
18 липня

Надходження ЄСВ зросли на третину

09:09
18 липня

Новий закон стосовно стягнення аліментів подбає про права дитини

09:05
18 липня

Зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

09:05
18 липня

Законодавство на захисті житлових прав дитини

08:55
18 липня

Через витік води частина Чернівців залишилась без води

14:36
17 липня

Чемпіонат України з боксу серед юніорів у Чернівцях

12:39
17 липня

Буковинців просять повідомляти про факти зловживань та корупції

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали ...Стан виконання будівельних та ремонтних робіт на дорога ...Вінницький апеляційний суд відкрив провадження по справ ...Чернівчанин "обібрав" довірливих буковинців на 100 ти ...Чернівчанин викрав машину з автомийки, на якій працювавПро прийняття працівника на роботу повідомте податкову ...Двоє неповнолітніх чернівчанок за крадіжку в магазині в ...Чернівецька земля – стабільне джерело доходу громадиПлатникам ПДВ: повідомлення формується по кожній окремо ...Чернівецький університет потрапив у десятку найкращих у ...У Чернівцях горіла багатоповерхівка: врятовано 3 людей, ...Всі на вибори! У Чернівцях!У чернівецького депутата відберуть квартиру за рішенням ..."Трамп готовий на силове рішення щодо України" - експ ...У Чернівцях орудують нео-опришки?
Що, Де, Коли
21 липня о 11:00
у Хотинському Будинку школяра (вул. Незалежності, 42. м. Хотин) відбудуться панельні дискусії на теми: «Місцеві громади проти пластикового забруднення» та «Енергетична стратегія України та майбутнє р. Дністер».
У дискусії візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі, екологи та вчені.


Календар
«    Липень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

Власники нерухомості у Чернівцях сплатили до бюджету 4,6 млн. грн.

Вчора, 10:15 / Коментарів: 0
Упродовж першого півріччя цього року платники податку на нерухоме майно сплатили до бюджету столиці Буковини 4,6 млн. грн. податку, що на 2,8 млн. грн., або у 2,5 рази перевищує показники минулого року. Власники квадратних метрів – юридичні особи наповнили місцеву казну на 4421,4 тис. грн., а громадяни – 151,1 тис. грн. - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Як розповіла заступник начальника відділу адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Ірина Павлюк, про розмір податку на нерухомість за 2016 рік, який слід сплатити до бюджету громадянам, фіскальні органи повідомили до 1 липня цього року. Цьогоріч, повідомлення про сплату податку на нерухоме майно отримали 9100 чернівчан на загальну суму 2,1 млн. грн. Розрахуватись з бюджетом необхідно упродовж 60 днів із дня вручення документа. У 2017 році граничний термін сплати - 29 серпня.

«Сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які мають у власності квартиру/квартири, житлова площа яких перевищує 60 кв.м і будинок/будинки площею більше 120 кв.м. У випадку наявності об’єктів нерухомого майна різних типів податок сплачується за площу, що перевищує 180 кв.м.» , - пояснила посадовець.

Цього року громадяни цього року будуть сплачувати за 2016-ий рік, тому і ставка податку розраховується з мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. - 1378,0 грн.

Власники квартири/квартир, у тому числі їх часток, площею від 60 до 120 кв.м. сплачують 0,1% за 1 кв.м. площі понад 60 кв.м. За квартиру/квартири, у тому числі їх частки, площею понад 120 кв. м.: за площу від 60 до 120 кв. м. – 0,1% за 1 кв. м., за площу 120 кв. м. і вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м. Якщо загальна площа квартири перевищує 300 кв.м сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.

Власники житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, площею від 120 до 250 кв.м. сплачують 0,1% за 1 кв.м. площі понад 120 кв.м. За житловий будинок/будинки, у тому числі їх частки, площею понад 250 кв. м.: за площу від 120 до 250 кв.м. - 0,1% за 1 кв. м; за площу 250 кв.м і вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м. Якщо загальна площа житлового будинку перевищує 500 кв.м сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.

Якщо у власності фізичної особи перебувають різні типи об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) то за площу від 180 до 370 кв.м сплачується 0,1% за 1 кв.м, за площу 370 кв.м і вище сплачується 1% за 1 кв.м.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222.
СХОЖІ НОВИНИ:
Податок на нерухомість сплатять більше 9 тисяч чернівчанМалогабаритне житло в Чернівцях – без податківНа нерухомості громада Чернівців заробила майже 4 млн. грн.Чернівці отримали 1,5 млн. грн. від нерухомості«Квадратні метри» чернівчан принесли бюджету 900 тис. грн.
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"