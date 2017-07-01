Власники нерухомості у Чернівцях сплатили до бюджету 4,6 млн. грн.

Упродовж першого півріччя цього року платники податку на нерухоме майно сплатили до бюджету столиці Буковини 4,6 млн. грн. податку, що на 2,8 млн. грн., або у 2,5 рази перевищує показники минулого року. Власники квадратних метрів – юридичні особи наповнили місцеву казну на 4421,4 тис. грн., а громадяни – 151,1 тис. грн. - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Як розповіла заступник начальника відділу адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Ірина Павлюк, про розмір податку на нерухомість за 2016 рік, який слід сплатити до бюджету громадянам, фіскальні органи повідомили до 1 липня цього року. Цьогоріч, повідомлення про сплату податку на нерухоме майно отримали 9100 чернівчан на загальну суму 2,1 млн. грн. Розрахуватись з бюджетом необхідно упродовж 60 днів із дня вручення документа. У 2017 році граничний термін сплати - 29 серпня.



«Сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які мають у власності квартиру/квартири, житлова площа яких перевищує 60 кв.м і будинок/будинки площею більше 120 кв.м. У випадку наявності об’єктів нерухомого майна різних типів податок сплачується за площу, що перевищує 180 кв.м.» , - пояснила посадовець.



Цього року громадяни цього року будуть сплачувати за 2016-ий рік, тому і ставка податку розраховується з мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. - 1378,0 грн.



Власники квартири/квартир, у тому числі їх часток, площею від 60 до 120 кв.м. сплачують 0,1% за 1 кв.м. площі понад 60 кв.м. За квартиру/квартири, у тому числі їх частки, площею понад 120 кв. м.: за площу від 60 до 120 кв. м. – 0,1% за 1 кв. м., за площу 120 кв. м. і вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м. Якщо загальна площа квартири перевищує 300 кв.м сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.



Власники житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, площею від 120 до 250 кв.м. сплачують 0,1% за 1 кв.м. площі понад 120 кв.м. За житловий будинок/будинки, у тому числі їх частки, площею понад 250 кв. м.: за площу від 120 до 250 кв.м. - 0,1% за 1 кв. м; за площу 250 кв.м і вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м. Якщо загальна площа житлового будинку перевищує 500 кв.м сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.



Якщо у власності фізичної особи перебувають різні типи об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) то за площу від 180 до 370 кв.м сплачується 0,1% за 1 кв.м, за площу 370 кв.м і вище сплачується 1% за 1 кв.м.



Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222.

