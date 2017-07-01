Упродовж першого півріччя цього року платники податку на нерухоме майно сплатили до бюджету столиці Буковини 4,6 млн. грн. податку, що на 2,8 млн. грн., або у 2,5 рази перевищує показники минулого року. Власники квадратних метрів – юридичні особи наповнили місцеву казну на 4421,4 тис. грн., а громадяни – 151,1 тис. грн. - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Як розповіла заступник начальника відділу адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Ірина Павлюк, про розмір податку на нерухомість за 2016 рік, який слід сплатити до бюджету громадянам, фіскальні органи повідомили до 1 липня цього року. Цьогоріч, повідомлення про сплату податку на нерухоме майно отримали 9100 чернівчан на загальну суму 2,1 млн. грн. Розрахуватись з бюджетом необхідно упродовж 60 днів із дня вручення документа. У 2017 році граничний термін сплати - 29 серпня.
«Сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які мають у власності квартиру/квартири, житлова площа яких перевищує 60 кв.м і будинок/будинки площею більше 120 кв.м. У випадку наявності об’єктів нерухомого майна різних типів податок сплачується за площу, що перевищує 180 кв.м.» , - пояснила посадовець.
Цього року громадяни цього року будуть сплачувати за 2016-ий рік, тому і ставка податку розраховується з мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. - 1378,0 грн.
Власники квартири/квартир, у тому числі їх часток, площею від 60 до 120 кв.м. сплачують 0,1% за 1 кв.м. площі понад 60 кв.м. За квартиру/квартири, у тому числі їх частки, площею понад 120 кв. м.: за площу від 60 до 120 кв. м. – 0,1% за 1 кв. м., за площу 120 кв. м. і вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м. Якщо загальна площа квартири перевищує 300 кв.м сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.
Власники житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, площею від 120 до 250 кв.м. сплачують 0,1% за 1 кв.м. площі понад 120 кв.м. За житловий будинок/будинки, у тому числі їх частки, площею понад 250 кв. м.: за площу від 120 до 250 кв.м. - 0,1% за 1 кв. м; за площу 250 кв.м і вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м. Якщо загальна площа житлового будинку перевищує 500 кв.м сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.
Якщо у власності фізичної особи перебувають різні типи об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) то за площу від 180 до 370 кв.м сплачується 0,1% за 1 кв.м, за площу 370 кв.м і вище сплачується 1% за 1 кв.м.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222.