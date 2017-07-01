Які податкові накладні не блокуються

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що наказом Мінфіну від 13.06.2017 року №567 затверджені Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, та вичерпний Перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.



Разом з критеріями оцінки ступеня ризиків для зупинення реєстрації податкових накладних, Наказ №567 містить перелік ознак, відповідність яким надасть можливість уникнути Моніторингу та блокування реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.



Наказ №567 містить показники, які дозволять не потрапити під дію Моніторингу:

• якщо податкова накладна не видається покупцю та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;

• у разі, коли обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних, зареєстрованих у ЄРПН у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування, становить менш ніж 500 тис. грн., та керівник — посадова особа такого платника податку є особою, що обіймає аналогічну посаду не більше ніж у 3-х діючих платників податків;

• якщо загальна сума сплачених у 2016 році сум єдиного внеску та податків і зборів (окрім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/розрахунок коригування на реєстрацію в ЄРПН, становить більш ніж 5 млн. грн. (ознака використовується з 01.04.2017 р. до 01.01.2018 р.);

• одночасно значення показників D та P має таку величину: D>0,05, Р<Рм х 1,3 (формула розрахунку цих показників викладена в підпункті 4 пункту5 Критеріїв). Тобто, «податкове навантаження» (D) має бути не менше 5% (без врахування ввізного ПДВ), а загальна сума ПДВ у складених за місяць податкових накладних (P) не повинна перевищувати більш ніж на 30 % максимальну місячну суму ПДВ за останні 12 місяців (Рм).



Сам факт надання інформації про види діяльності і товари що придбаваються / постачаються (додаток до Критеріїв - Таблиця даних платника податку), не захистить від блокування податкової накладної.



Якщо за результатами перевірки ДФС установлено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає одній із наведених ознак — така податкова накладна/розрахунок коригування не підлягає Моніторингу.



