Персональна знижка на товар – додаткове благо

Дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у п.п. 165.1.53 ст. 165 Податкового кодексу України(далі – ПКУ), включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (п.п. 164.2.17 ст. 164 ПКУ).



Тобто, сума знижки включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу громадянина виключно у випадку, якщо така знижка носить індивідуальний (персональний) характер.



Якщо знижка поширюється на будь – якого громадянина та не є індивідуальною, то сума такої знижки не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу громадянина - повідоиляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.