Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 18 липня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 303 звернення, у тому числі 23 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 грабіж, 9 крадіжок, 1 шахрайство, 3 ДТП з травмованими особами та 9 злочинів з наркотиками - повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.



Крім цього, зареєстровано 1 повідомлення про безвісно зниклу особу. Зокрема, працівники Хотинського відділення поліції розшукують жительку села Шилівців, 1961 року народження. 17 липня цього року жінка пішла з дому та до сих пір не повернулася.



Поліцейськими розкрито 13 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби. Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 3 крадіжки, 1 незаконне заволодіння транспортним засобом та розшукано 2 безвісно зниклих осіб.



18 липня поліцейськими складено 110 адміністративних протоколів, з яких 94 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 10 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).