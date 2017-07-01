Чернівецькі прикордонники виявили викрадену іномарку

Цієї ночі прикордонники Чернівецького прикордонного загону виявили позашляховик, якій знаходився в міжнародному розшуку як викрадений - інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.На автомобіль спрацювала база даних Інтерполу. Крадений транспортний засіб виявили в пункті пропуску «Мамалига», що на кордоні з Молдовою. За наявною інформацією «BMW» 2005 року випуску вже майже рік, як знаходилося в розшуку.По даному випадку прикордонники одразу повідомили Укрбюро Інтерполу в Києві, а водія разом з автомобілем передано співробітникам Національної поліції для з’ясування всіх обставин правопорушення.