На Буковині виявили цех по виготовленню контрафактної продукції

18 липня на території одного із населених пунктів Новоселицького району спільною міжвідомчою групою з числа оперативних співробітників ЗхРУ ДПСУ, ГУНП в Львівській області, відділу «К» УСБУ в Чернівецькій області та мобільного підрозділу Чернівецького прикордонного загону було викрито підпільний цех по виробництву контрафактних підакцизних товарів. Про це повідомляє прес-служба - Західне регіональне управління.На незаконно встановлену лінію з виробництва тютюнових виробів правоохоронці вийшли завдяки випереджувальній інформації, в рамках оперативно-розшукових заходів спільної спеціальної операції «Кордон - 2017". В результаті проведених заходів правоохоронцями були виявлені місця та фігуранти ймовірно причетні до виробництва контрафактних підакцизних товарів.В ході всієї операції в рамках кримінального провадження слідчого відділу під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області було виявлено 280 пляшок контрафактної горілчаної продукції, 210 літрів спирту та 125 пакунків голографічних захисних елементів загальною кількістю 372700 штук, 25 ящиків цигарок (12500 пачок марки «Astru») молдовського виробництва, невикористаний тютюн, пусті пачки цигарок інших марок, розхідний матеріал. Встановлено, що етапи виробництва проходили в різних населених пунктах на території Чернівецької та Івано-Франківської областей.