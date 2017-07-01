Зовнішня торгівля Чернівецької області товарами у січні–травні 2017 року

У січні–травні п.р. експорт товарів становив 47,4 млн.дол. США, імпорту – 44,3 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2016р. обсяг експорту зменшився на 0,8%, імпорту – збільшився на 37,2%. Позитивне сальдо становило 3,1 млн.дол. США. Про це повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,07 (у січні–травні 2016р. – 1,48).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 75 країн світу.
Питома вага експорту товарів до країн ЄС становила 63,2% від загального обсягу експорту, імпорту з цих країн – 52,9% від загального обсягу імпорту.
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії (27,6% від загального обсягу експорту), Білорусі (9,5%) та Німеччини (6,5%).
Потреба в імпортній продукції задовольнялася, в основному, за рахунок поставок з Туреччини (15,2% від загального обсягу завезених у область товарів), Румунії (14,6%) та Китаю (13,0%).
Товарна структура експорту була представлена переважно поставками деревини і виробів з деревини (32,0% від загального обсягу експортованих товарів), текстильних матеріалів та текстильних виробів (15,7%), машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання (13,7%) та меблів (10,8%).
У структурі імпорту найбільшу питому вагу складали текстильні матеріали та текстильні вироби (29,1% від загального обсягу імпортованих товарів), недорогоцінні метали та вироби з них (15,3%), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (14,8%).