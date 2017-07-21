21 липня о 11:00

у Хотинському Будинку школяра (вул. Незалежності, 42. м. Хотин) відбудуться панельні дискусії на теми: «Місцеві громади проти пластикового забруднення» та «Енергетична стратегія України та майбутнє р. Дністер».
У дискусії візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі, екологи та вчені.
Під час заходу експерти планують обговорити пропозиції щодо розробки планів управління відходами всіма підприємствами, установами та організаціями, а також відпрацювати із усіма зацікавленими особами «дорожню карту» врегулювання ситуації із пластиковим забрудненням в Україні.
Друга частина дискусії буде присвячена обговоренню Програми гідроенергетики України до 2026 року. Програма передбачає будівництво рівнинних ГЕС, які можуть призвести до затоплення значних територій деяких областей України та забруднення поверхневих вод. Учасники прокоментують реалізацію цього документу у перший рік після його ухвалення.