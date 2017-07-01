У Хотині обговорять енергетичну стратегію України

21 липня об 11:00 у Хотинському Будинку школяра (вул. Незалежності, 42. м. Хотин) відбудуться панельні дискусії на теми: «Місцеві громади проти пластикового забруднення» та «Енергетична стратегія України та майбутнє р. Дністер».
Захід проходитиме за ініціативи Хотинської міської ради спільно з адміністрацією Хотинського національного природного парку та Партією зелених України.
У дискусії візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі, екологи та вчені.
Обговорювані питання є актуальними для України, оскільки проблеми пластикового забруднення та довкілля незабаром можуть стати ключовими в Україні. В 2017 році очікуваний обсяг накопичення пластикових відходів складе понад норму - 618 тис тон, а світовий обсяг виробництва пластику на рік становить 311 млн. тон.
Учасники дискусії вбачають подолання проблеми у активній взаємодії держави, місцевої влади та бізнесу.
Під час заходу експерти планують обговорити пропозиції щодо розробки планів управління відходами всіма підприємствами, установами та організаціями, а також відпрацювати із усіма зацікавленими особами «дорожню карту» врегулювання ситуації із пластиковим забрудненням в Україні.
Друга частина дискусії буде присвячена обговоренню Програми гідроенергетики України до 2026 року. Програма передбачає будівництво рівнинних ГЕС, які можуть призвести до затоплення значних територій деяких областей України та забруднення поверхневих вод. Учасники прокоментують реалізацію цього документу у перший рік після його ухвалення.