На оздоровлення діток з обласного бюджету виділено майже 15 мільйонів гривень

Станом на 17 липня вже оздоровлено 3464 дитини. Про це повідомив начальник управління молоді та спорту Чернівецької ОДА Богдан Вітовський на прес-конференції, яка відбулась сьогодні, 18 липня.
Загалом в 2017 році на Буковині розпочали роботу 122 заклади:
- стаціонарні оздоровчі заклади – 12
- пришкільні табори з денним перебуванням – 104
- наметові містечка – 6 , але до кінця сезону може відкритись ще один.
Разом із пришкільними таборами з денним перебуванням закінчили свою роботу 186 літніх мовних таборів, для учнівської молоді яка бажає поглибити свої знання з іноземних мов. У 26 літніх мовних таборах працювало 14 волонтерів в рамках Всеукраїнської програми «GoCamp».
Мета програми – надихати молодь вільно володіти іноземними мовами та бути відкрити до інших культур. Діти взяли участь у реалізації захоплюючих проектів і завдань, поспілкувались з іноземними волонтерами та відпочили.
У 5 наметових таборах планується охопити відпочинком 522 дитини, які функціонуть: Сокирянському таборі « Бригантина» при туристичній базі «Услад» , Новоселецькому районі – наметовий табір «Мандрівник Новоселиччини», Глибоцького табір «Райдуга», у м.Чернівці, пересувний наметовий табір «Сніжинка» , обласний пересувний наметовий табір «Мандрівник Буковини».
Наразі закінчили свою діяльність «Стежинка» та «Мандрівник Буковини», у якому було 320 дітей.
У таборі «Ойкос» відпочило 150 дітей, у тому числі 50 дітей із зони проведення АТО Луганської області відпочили на безоплатній основі. За попередньою домовленістю, планується на безоплатній основі прийняти ще 15 дітей на оздоровлення в табори «Вербиченька» та «Дністер плюс».
Обласною державною адміністрацію з бюджету було виділено 14 мільйонів 774 тисячі на оздоровлення та відпочинок дітей у Чернівецькій області.
Василь Михальчук,
студент ЧНУ