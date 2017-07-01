Оновлено декларацію з податку на прибуток

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 9 червня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467, яким внесено зміни до форми декларації з податку на прибуток.
ДФС України листом від 30.06.2017 № 16989/7/99-99-15-02-01-17 надано роз’яснення щодо основних змін у формі декларації та рекомендовано платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу, подавати декларацію за півріччя 2017 року за оновленою формою.
Звертаємо увагу, що граничний термін податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу – 9 серпня 2017 року (пп. 49.18.2 та п. 137.4 Податкового кодексу України).
Докладніше у листі ДФС України від 30.06.2017 № 16989/7/99-99-15-02-01-17 "Про набуття чинності наказу Мінфіну від 28.04.2017 № 467".