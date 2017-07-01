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Новини
14:09
18 липня

Зовнішня торгівля Чернівецької області товарами у січні–травні 2017 року

14:06
18 липня

У Чернівцях відкриють оновлену трасу для змагань з ФЛЕТ-ТРЕКУ

12:59
18 липня

У Хотині обговорять енергетичну стратегію України

12:38
18 липня

На оздоровлення діток з обласного бюджету виділено майже 15 мільйонів гривень

10:49
18 липня

Оновлено довідники податкових пільг

10:49
18 липня

Оновлено декларацію з податку на прибуток

10:48
18 липня

Алгоритм дій у разі зупинення реєстрації податкової накладної

10:44
18 липня

На Буковині чергова смерть через паління у ліжку

09:14
18 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 17 липня 2017 року

09:12
18 липня

Зміни до Звіту про використання доходів неприбуткової організації

09:12
18 липня

Нараховуємо єдиний внесок правильно

09:11
18 липня

Надходження ЄСВ зросли на третину

09:09
18 липня

Новий закон стосовно стягнення аліментів подбає про права дитини

09:05
18 липня

Зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

09:05
18 липня

Законодавство на захисті житлових прав дитини

08:55
18 липня

Через витік води частина Чернівців залишилась без води

14:36
17 липня

Чемпіонат України з боксу серед юніорів у Чернівцях

12:39
17 липня

Буковинців просять повідомляти про факти зловживань та корупції

09:46
17 липня

Туристична привабливість Чернівців зростає

09:43
17 липня

Зміни до Звіту про використання доходів неприбуткової організації

09:43
17 липня

Повідомлення за формою №20-ОПП повинні подавати платники у разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування

09:41
17 липня

У Чернівцях ремонтують дороги на вулицях Лісній, Кубинській, Паризької Комуни, Софії Ковалевської

09:14
17 липня

ТОП 3 вакансії тижня у Чернівецькій області

09:08
17 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 16 липня 2017 року

09:05
17 липня

Ще у 5 чернівецьких багатоповерхівках встановлять лічильники тепла

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

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Що, Де, Коли
18 липня о 12.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб.418) відбудеться прес-конференція начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Богдана Вітовського на тему: "Оздоровлення та відпочинок дітей Чернівецької області у 2017 році".
18 липня о 12:00
в приміщенні готелю «Буковина» (конференц-зал №2), за адресою вул. Головна, 141 відбудеться прес-конференція народного депутата України Сергія Лещенка, члена політичної партії ДемАльянс.

Під час прес-конференції Сергій розповість про засади державної антикорупційної політики щодо:
21 липня о 11:00
у Хотинському Будинку школяра (вул. Незалежності, 42. м. Хотин) відбудуться панельні дискусії на теми: «Місцеві громади проти пластикового забруднення» та «Енергетична стратегія України та майбутнє р. Дністер».
У дискусії візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі, екологи та вчені.


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Оновлено декларацію з податку на прибуток

Вчора, 10:49 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 9 червня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467, яким внесено зміни до форми декларації з податку на прибуток.

ДФС України листом від 30.06.2017 № 16989/7/99-99-15-02-01-17 надано роз’яснення щодо основних змін у формі декларації та рекомендовано платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу, подавати декларацію за півріччя 2017 року за оновленою формою.

Звертаємо увагу, що граничний термін податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу – 9 серпня 2017 року (пп. 49.18.2 та п. 137.4 Податкового кодексу України).

Докладніше у листі ДФС України від 30.06.2017 № 16989/7/99-99-15-02-01-17 "Про набуття чинності наказу Мінфіну від 28.04.2017 № 467".
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