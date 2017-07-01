Алгоритм дій у разі зупинення реєстрації податкової накладної

Що, Де, Коли

в приміщенні обласної державної адміністрації (каб.418) відбудеться прес-конференція начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Богдана Вітовського на тему: "Оздоровлення та відпочинок дітей Чернівецької області у 2017 році".

в приміщенні готелю «Буковина» (конференц-зал №2), за адресою вул. Головна, 141 відбудеться прес-конференція народного депутата України Сергія Лещенка, члена політичної партії ДемАльянс.



Під час прес-конференції Сергій розповість про засади державної антикорупційної політики щодо: