На Буковині чергова смерть через паління у ліжку

Уранці 18 липня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Селятин Путильського району. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необрежне поводження з вогнем власника під час паління.
Чоловік запалив цигарку та, ймовірно, заснув. Недопалок впав на підлогу і почав тліти. Згодом полум’я у будинку помітили сусіди та викликали на місце події рятувальників - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Окрім цього, місцеві мешканці повідомили вогнеборців, що всередині будівлі може перебувати господар. На місце події направили рятувальників державної пожежно-рятувальної частини №6 смт Путили та місцеву пожежну команду села Селятин. Надзвичайники увійшли у будинок та приступили до гасіння пожежі, яку локалізували на площі 70 кв.м. Під час ліквідації у житловій кімнаті рятувальники виявили без ознак життя тіло чоловіка, 1946 року народження.
З початку року на пожежах, що трапилися у Чернівецькій області, загинуло вже 26 людей. Зважаючи на те, що майже кожна друга смерть на пожежі трапляється через паління в ліжку, Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до громадян: будьте уважними та відповідальними, адже вогонь може знищити не тільки матеріальні цінності, а й забрати людське життя. Пам’ятайте, пожежа, спричинена недопалком, небезпечна тим, що зазвичай її виявляють пізно, коли врятувати людину вже неможливо. Тому не легковажте власним життям, дотримуйтеся правил безпеки, щоб запобігти пожежі у домі та вберегтися від трагедії.