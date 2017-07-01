Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 17 липня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 270 звернень, у тому числі 18 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 грабіж, 9 крадіжок, 4 шахрайства, 1 ДТП з травмованими особами та 3 злочини з наркотиками - інформує Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Крім цього, зареєстровано 2 повідомлення про безвісно зниклих громадян. Зокрема, поліцейські розшукують чернівчанку 1952 року народження, котра 14 липня цього року пішла з дому та до сих пір не повернулася.
Співробітники Новоселицького відділу поліції встановлюють місцезнаходження жителя села Слободи 1940 року народження. 13 липня чоловік пішов з дому і не повернувся.
Поліцейськими розкрито 8 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби. Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 5 крадіжок та розшукано 1 безвісно зниклу особу.
17 липня поліцейськими складено 171 адміністративний протокол, з яких 141 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 16 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).