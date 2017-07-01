Зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

З метою врегулювання питання отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи студентами, які здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень та перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення. 31 травня 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про внесення змін до пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи» № 371 .
Зокрема, зміни полягають у доповнені пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:
«На отримання довідки мають право також студенти, учні професійно-технічних навчальних закладів, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.
Студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право на отримання довідки, якщо вони не бажають повернутися до попереднього місця проживання через обставини, зазначені в статті 1 Закону».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим.
Прийняті Урядом зміни сприятимуть забезпеченню прав і свобод внутрішньо переміщених осіб вищезазначеної категорії та їх соціального захисту.
Ірина Ощипко
начальник відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області