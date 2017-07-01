Законодавство на захисті житлових прав дитини

Законом України «Про внесення зміни до статті 19 Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини» від 17 травня 2017 № 2038 – VIII Сімейний кодекс України доповнено вимогою про обов’язкову участь органів опіки та піклування при розгляді в суді справ щодо виселення або зняття дитини з реєстрації місця проживання. Раніше відсутність прямої вказівки дозволяла ухилятися від цього.
Зокрема, змінами до статті 19 Сімейного кодексу передбачено обов’язкову участь органу опіки та піклування при розгляді судом спорів щодо місця проживання дитини, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням та управління батьками майном дитини.
Також за участю органів опіки та піклування розглядаються справи, щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, про позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним обов’язковою є участь органу опіки та піклування.
Ірина Ощипко
начальник відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області