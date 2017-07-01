Органи місцевого самоврядування Буковини отримають додатково сотні мільйонів гривень

Зміни до Закону про Державний бюджет України передбачають перерозподіл 24 млрд грн від перевиконання державного бюджету за доходами.
Так, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» збільшується загальний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг на 14,1 млрд грн.
АМУ вже інформувала про те, що склалась критична ситуація з виплатами місцевими бюджетами комунальним підприємствам за компенсацію пільг та субсидій. Зокрема, у Чернівецькій області підприємства ЖКГ не доотримали понад 700 млн. грн. компенсації за пільги та субсидії з Держбюджету. Тепер ця проблема буде практично вирішена.
Крім того, прийнятим законодавчим актом передбачено збільшення та перерозподіл видатків розвитку за діючими і новими бюджетними програмами,
спрямованими на сприяння місцевому самоврядуванню, зокрема на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» (додатково виділено для місцевих бюджетів Чернівецької області 96 млн. грн.) та врегулювано питання забезпечення підручниками та посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності (місцеві бюджети Чернівецької область отримають на ці видаки понад 10 млн.грн.).
Позицію органів місцевого самоврядування під час розгляду данного законопроекту представляв Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.