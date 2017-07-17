Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України». Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб.418) відбудеться прес-конференція начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Богдана Вітовського на тему: "Оздоровлення та відпочинок дітей Чернівецької області у 2017 році".
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Понеділок, 17.07.17: - Три роки тому над Донбасом збили малайзійський Boeing. - На що нардепи обіцяли знайти бюджетні гроші? - У Чернівцях - туристичний бум. - Переселенці з Донбасу допомогли вихованцям Магальського інтернату. - У місті професій здійснювалися мрії та народжувалися плани.