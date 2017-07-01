Кияни колись провчили одну відому мережу кав’ярень… Час нагадати і AROMA KAVA, в якій державі вони працюють.
«Юджин» не любить українську мову. Фото: соцмережі.
«04.07.17 о 14:45 у київській кав’ярні по вул.Лисенка,1 я став свідком, як цей бариста (Сам_лик Євгеній Володимирович, бейдж «Юджин») брутально відмовив групі іноземних клієнтів в обслуговуванні мовою держави Україна», — написав користувач соцмережі «Фейсбук» Євген Висоцький на сторінці спільноти «Патріоти України — єднаймося!«, передають Патріоти України, та продовжує:
«Клієнти робили замовлення саме українською, робили це напрочуд старанно. Але почувши відповідь російською, зніяковіли… Їм на допомогу прийшла їх перекладачка, вона обурено запитала в бариста, мовляв, невже має перекладати своїм підопічним з російської на українську…?
На пряме питання одного з клієнтів (вже англійською!): «Why you do not want to speak Ukrainian to me?» — «Юджин» відповів (мовою оригіналу): «Потому что я — не патриот. Не собираюсь говорить на неудобном мне языке.»
…
Це був мій другий візит у цей заклад (як і в мережу загалом), і від тепер він вже останній. Ще під час першого візиту я відчув на собі демонстративне ігнорування персоналом української мови в обслуговуванні клієнтів. Про замовчуване «Добрий день» я вже і не говорю… Але ганебність випадку, про який йдеться в моєму пості, перевершила усі межі…
Зробимо цю людину відомою, тим більше він цього бажав: на моє обурення зухвало запропонував писати скаргу. Скаргу я написав. Телефоном клієнтської підтримки скористувався. На тому кінці дроту мені повідомили, що це вже не перший випадок, запевнили, що за хамство дана особа буде покарана: «мы не можем его заставить быть патриотом и говорить по-укрАински», «мы не можем его научить укрАинскому»… На моє «не треба його примушувати або вчити, він просто не повинен працювати у сфері обслуговування і все!» почув у відповідь: «украиноязычный персонал в Киеве набрать очень трудно»…
Львівські Пляцки та Копальня Кави у Києві, Львівська Майстерня Шоколаду, навчіть колег формувати україномовний персонал. Кияни колись провчили одну відому мережу кав’ярень… Час нагадати і AROMA KAVA, в якій державі вони працюють».Джерело