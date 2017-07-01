На завершення реконструкції перинатального центру у Чернівцях виділено 45 мільйонів гривень

Голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук провів чергову апаратну нараду, у рамках якої обговорено низку важливих для Буковини питань.Зокрема, очільник виконавчої влади краю наголосив на тому, що будівництво та реконструкція важливих об'єктів соціальної сфери краю, зокрема Чернівецького обласного перинатального центру та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в селі Йорданешти Глибоцького району, повинні бути якнайшвидше завершені - повідомляє прес-служба ОДА.Начальник управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Олександр Пуршага доповів, що на завершення реконструкції приміщень перинатального центру необхідно додатково 24 млн. грн.«Загальна кошторисна вартість реконструкції стратегічного для області медичного закладу складає понад 116 млн. грн., у тому числі вартість виконаних робіт у попередній період – понад 42 млн. грн. Завдяки сприяння обласної влади та народних депутатів, Кабінетом Міністрів України було підписано розпорядження про виділення Чернівецькій області для продовження робіт з реконструкції приміщень пренатального центру - 45 млн. грн. З обласного бюджету виділено 5 млн. грн.».Олександр Фищук наголосив, що під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету було обговорення фінансування важливих для області об'єктів, зокрема і перенатального центру. Голова облдержадміністрації доручив відповідним відомствам до кінця тижня підготувати та відправити у Київ необхідну документацію для виділення коштів. «До завершення 2017 року перинатальний центр повинен буди зданий в експлуатацію».Щодо ситуації з будівництвом загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в селі Йорданешти Глибоцького району, то Олександр Фищук наголосив, що учні повинні прийти 1 вересня у оновлений навчальний заклад.Поінформовано, що на сьогодні з Державного фонду регіонального розвитку на будівництво школи виділено понад 3 млн. грн., 421 тис. грн. – співфінансування з місцевих бюджетів з необхідних 10 млн. грн. Останні 6 млн. грн. буде виділено з фонду соціально-економічного розвитку.Також голова обласної державної адміністрації доручив відповідним підрозділам та службам вивчити ситуацію з реконструкцією навчальних закладів у селах Оршівці та Ленківці Кіцманського та Кельменецького районів відповідно.