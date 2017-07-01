Буковинців просять повідомляти про факти зловживань та корупції

Чернівецький міський відділ та ДПРЗ-1 Управління ДСНС України у Чернівецькій області просить повідомляти:



Якщо ви стали свідком або об’єктом незаконних, неправомірних та корупційних дій з боку працівників системи ДСНС



Про факти зловживань та корупційних проявів з боку працівників системи ДСНС Ви можете повідомляти по «телефону довіри» Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Управління ДСНС України у Чернівецькій області (03722) 4-68-85, надіслати смс повідомлення чи зателефонувати начальнику Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Управління 050-434-40-30, 097-956-08-81 або надіслати листа на електронну адресу: bezpeka.chr@mns.gov.ua.



Також, ви можете написати лист на електронну адресу: terminova_upk@mns.gov.ua або повідомити за номером ''телефону довіри'' ДСНС України (044) 289-12-41.



Конфіденційність гарантовано!