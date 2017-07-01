Всі на вибори! У Чернівцях!

На виїзному засіданні бюджетного комітету верховної ради України, який проходив у резиденції митрополитів, народний депутат України Максим Бурбак таки порушив проблему нескінченних воєн між мером і депутатами Чернівецької міської ради. Виходу вже нема. Тільки перевибори. Але кого?



Бурбак вважає, що на вибори мусять піти депутати:







Що на це скажуть члени комітету?







І все ж таки невинних у війні всіх проти всіх у Чернівцях нема. Тому на вибори мусять йти і голова, і депутати.



З цією думкою погодився і наш земляк депутат Сергій Рудик та радикал Василь Амельченко.

