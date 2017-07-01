Бюджетний комітет ВРУ на Буковині

Днями у приміщенні Резиденції Митрополитів Буковини і Далмації, а тепер ЧНУ відбулося виїзне засідання бюджетного комітету ВРУ.

Нібито корисна і добра справа для Буковини. Якби хоч місяць тому було б таке засідання. Бо гроші вже розподілили, депутатів розпустили на канікули до 5 вересня.

Тож усі проблеми матеріалізувались тільки у слова, якими котили по митрополичих палацах і стіни їх слухали.



Результату, як мінімум до осені ніякого. Але яку велику «галочку» поклали комітетчики собі і ще двом депутатам від нашої області Максиму Бурбаку та Миколі Федоруку.



Бурбак таки хотів розповісти про проблеми Буковини. Комітетчики слухали.



