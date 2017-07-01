До Чернівців приїздить Сергій Лещенко

У вівторок, 18 липня 2017 року, о 12:00 в приміщенні готелю «Буковина» (конференц-зал №2), за адресою вул. Головна, 141 відбудеться прес-конференція народного депутата України Сергія Лещенка, члена політичної партії ДемАльянс.
Під час прес-конференції Сергій розповість про засади державної антикорупційної політики щодо:
1. Важливості обрання незалежного аудитора для Національного антикорупційного бюро України;
2. Необхідності створення Антикорупційного суду;
3. Результатів голосування за зняття депутатської недоторканості;
4. Роботи правоохоронних органів, спрямованої на знищення українського бізнесу та інвесторів
Крім того, ви дізнаєтеся про роботу чернівецького осередку політичної партії ДемАльянс та нові подробиці протистояння інвесторів ЖБК «Проспект» та забудовника ТОВ «Гіпербуд».