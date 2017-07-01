Чернівецька область: впродовж вихідних рятувальники ліквідували 4 пожежі

14 липня у місті Сторожинець сталася пожежа у літній кухні. Оскільки власників на той момент вдома не було, дим із вікна будівлі помітили сусіди та викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці державної пожежно-рятувальної частини №12 міста Сторожинець, котрі ліквідували пожежу, не допустивши подальшого розгорання полум’я. У результаті вогнем знищено диван та речі домашнього вжитку. За попередньою інформацією фахівців, причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем під час паління.16 липня у селі Біла Кіцманського району горіла господарська будівля. Швидкому розповсюдженню вогню сприяло те, що споруда була повністю дерев’яною, тому полум’я за нетривалий час охопило всю площу будівлі. Пожежу помітили сусіди та зателефонували за номером 101. Рятувальники державної пожежно-рятувальної частини №3 міста Чернівці та місцева пожежна команда села Стрілецький Кут, котрі прибули за викликом, ліквідували пожежу, врятувавши від вогню поруч розташований житловий будинок. Полум’ям було знищено господарську будівлю. Причина пожежі встановлюється.Ще дві пожежі протягом вихідних днів сталися у Чернівцях. Зокрема, пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували загорання сміття на відкритій території на вул. Південно-Кільцевій та пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Небесної Сотні, під час якої надзвичайники 3 людей врятували, 5 осіб евакуювали та 1 людину було травмовано - повідомляє ррес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.