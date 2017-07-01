Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на суму понад 75 тисяч гривень

У травні 2017 року керівник Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до Господарського суду Чернівецької області з позовом про стягнення з приватної фірми заборгованості по орендній платі за землю - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що у грудні 2008 року між Чернівецькою міською радою та однією з приватних фірм м. Чернівці був укладений договір оренди земельної ділянки.
Однак, не дотримуючись положень даного договору, орендар не здійснював оплату упродовж 2015, 2016 та січня-березня 2017 року, внаслідок чого утворилась заборгованість в розмірі понад 75 тис. грн.
Позовні вимоги прокуратури судом задоволено та зобов’язано підприємство погасити борг.