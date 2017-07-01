Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на суму понад 75 тисяч гривень

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Новини
14:36
17 липня

Чемпіонат України з боксу серед юніорів у Чернівцях

12:39
17 липня

Буковинців просять повідомляти про факти зловживань та корупції

09:46
17 липня

Туристична привабливість Чернівців зростає

09:43
17 липня

Зміни до Звіту про використання доходів неприбуткової організації

09:43
17 липня

Повідомлення за формою №20-ОПП повинні подавати платники у разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування

09:41
17 липня

У Чернівцях ремонтують дороги на вулицях Лісній, Кубинській, Паризької Комуни, Софії Ковалевської

09:14
17 липня

ТОП 3 вакансії тижня у Чернівецькій області

09:08
17 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 16 липня 2017 року

09:05
17 липня

Ще у 5 чернівецьких багатоповерхівках встановлять лічильники тепла

08:50
17 липня

Чернівецький центр обслуговування платників відвідали понад 145 тисяч громадян

08:49
17 липня

Чернівчани можуть скористатися правом на податкову знижку до кінця року

14:51
14 липня

Двоє неповнолітніх чернівчанок за крадіжку в магазині відпрацюють 80 годин на громадських роботах

11:34
14 липня

Чернівецька земля – стабільне джерело доходу громади

11:33
14 липня

Платникам ПДВ: повідомлення формується по кожній окремо податковій накладній, реєстрацію якої зупинено

11:33
14 липня

Про прийняття працівника на роботу повідомте податкову інспекцію

10:59
14 липня

Для монетизації субсидій буковинцям потрібно до 31 серпня звернутись до управлінь праці та соціального захисту населення

10:38
14 липня

Найбільш затребувані професії у Чернівецькій області - швачка та слюсар-ремонтник

09:55
14 липня

Вогнеборці ліквідували 5 пожеж на Буковині

09:31
14 липня

За добу на Буковині скоєно 1 грабіж, 16 крадіжок, 4 шахрайства та 7 злочинів з наркотиками

09:30
14 липня

У Чернівцях відбудеться велоніч

09:15
14 липня

Тема: «Торгівля людьми — соціальна проблема сучасності»

09:12
14 липня

У Чернівцях відбулися навчання з питань пожежної безпеки для медичних працівників області

14:50
13 липня

Губернатор Буковини зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Норвегії в Україні

14:48
13 липня

Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

11:44
13 липня

Відділ охорони культурної спадщини переїжджає

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети
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Що, Де, Коли
18 липня о 12:00
в приміщенні готелю «Буковина» (конференц-зал №2), за адресою вул. Головна, 141 відбудеться прес-конференція народного депутата України Сергія Лещенка, члена політичної партії ДемАльянс.

Під час прес-конференції Сергій розповість про засади державної антикорупційної політики щодо:


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Партнери

Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на суму понад 75 тисяч гривень

Вчора, 10:21 / Коментарів: 0
Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на суму понад 75 тисяч гривеньУ травні 2017 року керівник Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до Господарського суду Чернівецької області з позовом про стягнення з приватної фірми заборгованості по орендній платі за землю - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Встановлено, що у грудні 2008 року між Чернівецькою міською радою та однією з приватних фірм м. Чернівці був укладений договір оренди земельної ділянки.

Однак, не дотримуючись положень даного договору, орендар не здійснював оплату упродовж 2015, 2016 та січня-березня 2017 року, внаслідок чого утворилась заборгованість в розмірі понад 75 тис. грн.

Позовні вимоги прокуратури судом задоволено та зобов’язано підприємство погасити борг.
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