У Чернівцях відкрили виставку сучасного мистецтва

8 липня в арт центрі «BUNKER» на вулиці Героїв Майдану, 3 відбулося відкриття виставки сучасного мистецтва, яка стала результатом співпраці чернівецьких митців з куратором галереї «Лабіринт», Вальдемаром Татарчуком. Виставку відвідало два критики: Агата Пижик з Варшави, Віра Ганжа з Києву. Саме ж представлення робіт відбулося 14 липня.За мету проект мав привернути увагу соціуму до сучасного мистецтва, та побороти проблему того, що «Старі художники помирають, а нові не з’являються».На виставці представлені роботи з різноманітних жанрів сучасного мистецтва: арт відео, графіті, історичні архіви Чернівців, та навіть об’єкт зі сміття, яке було зібрано з костелу Пречистого Серця Ісуса і мало за мету привернути увагу чернівчан для збереження споруди.Як пояснює директор Бункеру, Тарас Полатайко, « Поштовхом створення було усвідомлення того, що на відміну від Івано-Франківська та Ужгорода, де є близько 40-50 молодих митців, Чернівці залишаються надзвичайно консервативним містом по відношенню до сучасного мистецтва».- «Ми запросили молодих художників з кращих ВУЗів України та Польщі, запропонували їм створити за тиждень витвір мистецтва, який був би пов'язаний з Чернівцями.Художники кожного вечора збиралися в резиденції бункеру, де ділилися уже готовими ідеями», самі ж двері бункеру були відкриті для всіх охочих цілодобово, тому кожен міг прийняти участь у творчому процесі.Виставка буде діяти до 8 серпня.Роман Кольба,студент ЧНУ