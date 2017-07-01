Туристична привабливість Чернівців зростає

Зростання туристичного потенціалу столиці Буковини підтверджує динаміка надходжень туристичного збору до бюджету міста - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.Упродовж першого півріччя цього року туристичний збір поповнив місцеву скарбницю на 114,8 тис. грн., це на 35 тис. грн., або на третину більше, ніж торік.На сьогодні по місту Чернівці обліковується 38 платників туристичного збору (із них 10 – юридичних осіб та 28 приватних підприємців), які справляють туристичний збір за надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням.Відповідно до Податкового кодексу України платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) та зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. Ставка збору складає 1 відсоток вартості проживання (за вирахуванням податку на додану вартість) і до вартості не включаються харчування та інші послуги.