Зміни до Звіту про використання доходів неприбуткової організації

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 20.06.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 469 «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» (далі – Наказ № 469), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.05.2017 за № 653/30521, який опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 20.06.2017 № 48.



Наказом № 469 затверджено зміни до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» (далі – Наказ № 553), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за № 932/29062. Форму Звіту викладено у новій редакції.



Фінансова звітність, яка подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України, відповідно до Наказу № 469 є додатком ФЗ до Звіту та є його невід’ємною частиною.

